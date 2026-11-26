Horóscopo do Dia para Aquário
Horóscopo do Dia para Aquário
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AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
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Horóscopo do Dia para Aquário
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Amor
Se o parceiro se demonstrar preocupado com você, não menospreze esse sentimento. Não se envergonhe de estar se sentindo para baixo ou mau humorado. Quando se tem alguém ao seu lado disposto a ajudar, é preciso abraçar essa valiosa oportunidade.
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Trabalho
Dê início a um novo projeto em nível profissional.
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Bem Estar
O estilo de vida que você adotou não é o melhor para a sua saúde. Pense se quer continuar saindo toda a noite e bebendo tanto álcool.
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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.