Amor Não deixe que brinquem com seus sentimentos ou te magoem. Iludir-se é um erro que deve ser evitado.

Trabalho Atenção às pessoas que cercam o seu trabalho e dificultam o seu êxito, pois essa gente mau-caráter e invejosa pode atrapalhar os seus planos profissionais. Tente se proteger e prefira trabalhar melhor sozinha.