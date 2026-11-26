Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Não deixe que brinquem com seus sentimentos ou te magoem. Iludir-se é um erro que deve ser evitado.
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Trabalho
Atenção às pessoas que cercam o seu trabalho e dificultam o seu êxito, pois essa gente mau-caráter e invejosa pode atrapalhar os seus planos profissionais. Tente se proteger e prefira trabalhar melhor sozinha.
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Bem Estar
Invista em uma atividade que te faça se sentir mais leve e empolgada, pois essa fase será difícil.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.