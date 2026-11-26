Horóscopo do Dia para Sagitário
Horóscopo do Dia para Sagitário
compartilhe
SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Horóscopo do Dia para Sagitário
-
Amor
O passado continua a assombrar você. Está na altura de fazer o que tiver que ser feito para esquecer esse amor que tanto machucou você e que mesmo assim você não esquece.
-
Trabalho
Existem alguns problemas pairando sobre o seu trabalho. Aborde esses tópicos sensíveis na empresa e você deve evitar muitas complicações hoje.
-
Bem Estar
Cuidado ao se envolver com muitas coisas, pois no fim você pode não dar conta de tudo sozinha e vai acabar sobrecarregada e sem realizar nada bem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.