Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
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ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
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Horóscopo do Dia para Escorpião
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Amor
Tente focar mais naquilo que realmente importa para você, como a sua família e a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. Mantenha-se calma.
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Trabalho
Crescimento e muita felicidade te esperam, por isso não abaixe a cabeça para quem se acha superior a você, seja consciente do seu trabalho sempre.
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Bem Estar
Confie no seu poder de regeneração e com pensamentos positivos você poderá se livrar de pessoas ruins e doenças. Cuide mais de si e foque no bem.
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O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.