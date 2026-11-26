Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Tudo ruma para uma solução. Portanto, não se prenda tanto aos problemas do passado. Dedique o dia de hoje a reconciliações e ao compromisso sério. Abra o jogo, e seu coração.
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Trabalho
Evite confusões no trabalho e atritos com quem tenta te contrariar. Você deve estar sempre focada onde quer chegar e não se importar com isso.
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Bem Estar
Esteja mais atenta a órgãos como rins e bexiga. Cuidado com o sal nos alimentos e beba muita água, mesmo que não esteja com sede. Isso deve ajudar.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.