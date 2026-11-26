Amor Tudo ruma para uma solução. Portanto, não se prenda tanto aos problemas do passado. Dedique o dia de hoje a reconciliações e ao compromisso sério. Abra o jogo, e seu coração.

Trabalho Evite confusões no trabalho e atritos com quem tenta te contrariar. Você deve estar sempre focada onde quer chegar e não se importar com isso.