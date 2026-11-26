Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Você está ansiosa por um grande encontro e deve realmente aproveitar esse momento promissor para se mostrar e se divertir com seu amado.
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Trabalho
Doe-se não apenas ao seu emprego, mas também a outras atividades que te façam bem. Realize seus sonhos.
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Bem Estar
Relaxe, mas encontre também um tempo para colocar a casa em ordem. Não se esqueça que a casa é um reflexo da sua vida. Então se ela se encontra desorganizada, assim será o seu próprio comportamento.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.