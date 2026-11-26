Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Faz tempo desde que vocês dedicaram mais atenção um ao outro. Vocês se amam, mas você deseja mesmo é ter seu parceiro novamente ao seu lado.
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Trabalho
Muitos problemas profissionais podem te desmotivar em sua carreira, mas não se abata. Buscar novas oportunidades é a meta.
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Bem Estar
Seu corpo tem mostrado necessidade de descanso e sobretudo uma pausa nas comemorações. Durma mais e beba menos.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.