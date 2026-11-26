Amor A comunicação intensa e o contato íntimo devem ser a chave para que a harmonia volte a reinar na sua relação. Assim, lute por isso acima de tudo se não quiser que ambos caiam em uma rotina desanimadora.

Trabalho Sua equipe está a todo vapor pronta para bater todas as metas. Seja grata por toda essa dedicação e retribua-os à altura.