Horóscopo do Dia para Gêmeos
Horóscopo do Dia para Gêmeos
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GêMEOS - 21/mai a 21/jun
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Horóscopo do Dia para Gêmeos
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Amor
A comunicação intensa e o contato íntimo devem ser a chave para que a harmonia volte a reinar na sua relação. Assim, lute por isso acima de tudo se não quiser que ambos caiam em uma rotina desanimadora.
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Trabalho
Sua equipe está a todo vapor pronta para bater todas as metas. Seja grata por toda essa dedicação e retribua-os à altura.
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Bem Estar
Nada melhor que se sentir bem consigo mesma e aproveitar o dia para relaxar em um ambiente bem tranquilo e agradável para si mesma.
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O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.