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Marte agora em Virgem favorece esforço cuidadoso, organização e melhorias práticas. Uma tarefa que parecia complexa pode ficar mais simples quando você a divide em etapas. Evite, porém, dirigir a si mesma críticas que jamais faria a uma amiga. No amor, carinho também aparece nos detalhes do cotidiano, não apenas em declarações. Trabalho e finanças se beneficiam de planilhas, revisões e acordos bem definidos. Cuide do corpo com rotinas sustentáveis, sem transformar bem-estar em obrigação. Veja seu signo.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.