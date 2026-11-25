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Na Numerologia Cabalística, os dias 13, 14, 16 e 19 são considerados dias kármicos. Veja o que significam.

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O que são Dívidas Kármicas?

Dias kármicos: 13, 14, 16 e 19

Dívida Kármica 13

Dívida Kármica 14

Dívida Kármica 16

Dívida Kármica 19

Importante: por que os dias kármicos vêm do dia de nascimento?

Como as Dívidas Kármicas se manifestam na vida atual?

Desafios recorrentes;

Relações que exigem maturidade;

Necessidade de rever padrões;

Situações que pedem ética e responsabilidade;

Oportunidades de evolução emocional e espiritual.

Nasci em um dia kármico, e agora?

Fazer escolhas mais conscientes;

Reconhecer padrões antes invisíveis;

Transformar desafios em crescimento;

Desenvolver virtudes essenciais;

Acessar uma vida mais equilibrada e alinhada.

E se você não nasceu em um dia kármico?

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