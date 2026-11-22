Fases da Lua
Magia na Lua Minguante: banimento, limpeza e purificação
Conhecida por seu poder de limpeza, de finalização de ciclos e de renovação, veja neste artigo como fazer magia na Lua Minguante.
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22/11/2026 00:24
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A Lua Minguante é um período ideal para práticas mágicas voltadas ao afastamento de pessoas indesejadas, limpeza espiritual e encerramento de ciclos. Durante essa fase, sua energia favorece a quebra de feitiços, a dissolução de laços indesejados e a eliminação de cargas energéticas negativas acumuladas em nossa vida ou espaço. Descubra neste artigo como aproveitar o poder da magia na Lua Minguante com rituais específicos para purificar sua energia e renovar seu equilíbrio.
A Lua Minguante é o momento perfeito para eliminar tudo aquilo que não tem mais espaço em sua vida. Aproveite sua energia para afastar influências negativas e preparar o caminho para um novo ciclo repleto de equilíbrio e paz.
Saiba mais:
Magia na Lua Minguante: limpe, afaste, purifique!Essa fase lunar é reconhecida por sua força purificadora e seu potencial para finalizações e renovações. Ao trabalhar com a energia da Lua Minguante, você pode:
- Afastar inimigos ou rivais;
- Eliminar vibrações negativas em sua casa ou campo espiritual;
- Encerrar ciclos que já não servem mais ao seu propósito;
- Quebrar feitiços ou influências energéticas externas.
Ritual para afastar uma pessoa indesejadaSe você deseja afastar uma pessoa específica de sua vida, este ritual pode ajudá-lo a desfazer os laços energéticos com ela:
Materiais necessários:
- Foto ou papel com o nome completo da pessoa;
- Vela branca, preta ou vermelha;
- Fósforo ou isqueiro;
- Perfume com essência floral (opcional).
Passo a passo:
- Acenda a vela e dedique-a à face ancestral da Deusa, simbolizando força e proteção.
- Peça ao poder da Lua Minguante: Que esta pessoa se afaste de mim e que os laços que nos unem se dissolvam completamente.
- Queime a foto ou papel com o nome da pessoa, dizendo: Que o fogo consuma todo o mal que esta pessoa me fez ou pretende me fazer, e que o vento leve essa pessoa para longe de mim e de meus pensamentos.
- Jogue as cinzas ao vento, virado para o Oeste, e invoque os Silfos, guardiões do vento.
- Se sentir a presença dos Silfos, borrife o perfume como uma oferenda e agradeça sua ajuda.
- Deixe a vela queimar até o fim, garantindo que o ritual esteja completo.
Banho de limpeza energéticaIdeal para descarregar energias pesadas, este banho utiliza ervas e sal grosso para purificar o corpo e renovar sua energia espiritual.
Materiais necessários:
- 1 litro de água;
- 1 punhado de arruda;
- 1 punhado de sal grosso.
Passo a passo:
- Aqueça 1 litro de água até ferver.
- Adicione a arruda e o sal grosso e deixe ferver por 1 minuto.
- Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos.
- Coe a mistura e leve a água para o banheiro.
- Após o banho de higiene, despeje a água morna sobre o corpo, do pescoço ou cabeça para baixo (como preferir).
- Mentalize a liberação de toda energia negativa, visualizando-a escorrendo pelo ralo.
Ritual para limpar energias da casaPurifique sua casa com a força da Lua Minguante, utilizando incensos e a vibração das palavras para afastar energias indesejadas.
Materiais necessários:
- Incenso de limpeza (arruda, guiné, manjericão, 7 ervas, mirra, verbena, olíbano, etc.);
- Mantra ou afirmação de sua escolha.
Passo a passo:
- Acenda o incenso e caminhe pela casa, começando pela entrada principal.
- Pronuncie um mantra ou frase com intenção e fé, como: Com este incenso, limpo minha casa de todo e qualquer mal. Que todas as más energias sejam afastadas deste lar.
- Passe pelo interior de cada cômodo, certificando-se de alcançar todos os cantos.
- Repita o ritual pelo tempo necessário, até sentir o ambiente renovado e harmonizado.
A Lua Minguante é o momento perfeito para eliminar tudo aquilo que não tem mais espaço em sua vida. Aproveite sua energia para afastar influências negativas e preparar o caminho para um novo ciclo repleto de equilíbrio e paz.
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