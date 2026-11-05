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Pedra Lápis Lazuli: conheça o seu significado espiritual

A pedra Lápis Lazuli era uma pedra de abertura ao mundo espiritual no Egito. Conheça o significado, as propriedades e como usar o cristal.

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Repórter
05/11/2026 00:34

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Pedra Lápis Lazuli: conheça o seu significado espiritual
Pedra Lápis Lazuli: conheça o seu significado espiritual crédito: Wemystic
A Lápis Lazuli é uma pedra preciosa venerada desde a antiguidade por sua cor azul vibrante e por seus poderes espirituais e terapêuticos. Sua popularidade remonta ao Antigo Egito e continua até hoje, sendo amplamente utilizada em terapias, meditações e acessórios espirituais. Descubra como essa pedra pode beneficiar seu bem-estar, mentalidade e espiritualidade, e saiba como integrá-la à sua rotina!
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Lápis Lazuli na loja WeMystic
Pedra de forte energia espiritual e promove a elevação espiritual e o fortalecimento mental. Ver na Loja Online

Significados da Pedra Lápis Lazuli

A palavra "Lápis Lazuli" vem do latim, significando literalmente pedra azul. A coloração azul intensa, com veios dourados, se deve à presença de minerais como lazurita, calcita e pirita. A pedra possui uma longa história de uso espiritual e cultural: no Antigo Egito, era associada à proteção espiritual e imortalidade, adornando túmulos, esculturas e joias. No catolicismo, era usada para representar pureza e serenidade, especialmente em pinturas da Virgem Maria. Na cultura indígena americana, o Lápis Lazuli é conhecido como a "pedra da verdade", estimulando a honestidade e a comunicação sincera.

Propriedades e benefícios espirituais da Lápis Lazuli

A Lápis Lazuli é uma pedra com alta energia espiritual, associada ao chakra do terceiro olho (6º chakra). Suas propriedades incluem:
  • Elevação da consciência: facilita estados meditativos profundos, induz sabedoria e promove a clareza mental.
  • Autoconhecimento e intuição: estimula a abertura do terceiro olho, expandindo a percepção espiritual e facilitando experiências de projeção astral e sonhos lúcidos.
  • Comunicação e verdade: conhecida como a pedra da comunicação, apoia quem busca maior clareza verbal e sinceridade.
  • Equilíbrio emocional: alivia o estresse e contribui para um estado mental calmo e equilibrado, promovendo o bom humor.

Propriedades terapêuticas da Lápis Lazuli

Além dos benefícios espirituais, a Lápis Lazuli possui qualidades terapêuticas que contribuem para o bem-estar físico. Essa pedra é comumente usada em práticas de cura energética para:
  • Fortalecer a saúde do sistema respiratório e endócrino: beneficia especialmente a garganta, laringe e cordas vocais, auxiliando em tratamentos relacionados a esses órgãos.
  • Aliviar dores de cabeça e fadiga visual: relaxa os nervos e pode ser eficaz no alívio de dores de cabeça, pressão ocular e cansaço mental.
  • Melhorar a saúde mental e emocional: seu uso contínuo é associado ao equilíbrio das emoções e à redução de tensões, sendo ideal para profissionais que trabalham com comunicação e precisam manter a mente alerta.

Como Usar a Lápis Lazuli no Dia a Dia

A Lápis Lazuli pode ser integrada ao cotidiano de várias maneiras, dependendo de seus objetivos: 1. Para meditação e expansão da consciência: posicione a pedra sobre o chakra do terceiro olho (entre as sobrancelhas) durante a meditação. Esse uso estimula a intuição e a visão espiritual. 2. Para cura física: use-a como amuleto ou posicione-a sobre o chakra do terceiro olho para ajudar no equilíbrio do sistema nervoso e dos órgãos da região da cabeça. 3. Para comunicação e concentração: coloque a pedra sobre a mesa de trabalho ou próximo ao computador. Ela ajuda a manter a clareza mental e favorece a expressão comunicativa.
Dica Importante: evite deixar a Lápis Lazuli próxima da cama, pois sua energia intensa pode interferir no sono. Lave-a em água corrente ou água da chuva (nunca em água com sal) e energize-a ao sol por apenas 3 minutos para manter sua potência.

Acessórios com Lápis Lazuli: potencializando a conexão espiritual

A Lápis Lazuli é ideal para acessórios como pingentes, anéis e braceletes, que podem ser usados diariamente para intensificar sua proteção e espiritualidade. Ritual de conexão espiritual com pingente de Lápis Lazuli:
  1. Acenda uma vela azul em um ambiente tranquilo.
  2. Sente-se confortavelmente com o pingente de Lápis Lazuli em mãos, feche os olhos e respire profundamente.
  3. Visualize uma luz azul índigo envolvendo você e se conectando à terra e ao céu.
  4. Mantenha-se nessa visualização por alguns minutos, sentindo a energia fluir por todo o seu ser.
Esse ritual ajuda a criar um estado de paz interior, fortalecendo sua conexão com a espiritualidade.

Curiosidades Sobre a Pedra Lápis Lazuli

A Lápis Lazuli é especialmente indicada para pessoas de certas profissões e signos, por sua associação com energia espiritual e poder mental. Confira algumas curiosidades:
  • Profissões: ideal para advogados, jornalistas, estudantes, músicos, psicólogos e terapeutas, pois auxilia na clareza mental e no fortalecimento da comunicação.
  • Signos: Touro, Aquário e Sagitário são particularmente beneficiados pela energia da Lápis Lazuli.
  • Energia: pedra de alta frequência espiritual, promovendo expansão mental e elevação espiritual.

Encontre Lápis Lazuli na Loja WeMystic

Explore a coleção de Lápis Lazuli da Loja WeMystic e descubra peças autênticas para incorporar à sua rotina espiritual. Desde pingentes e pulseiras até pedras brutas para meditação, encontre o acessório ideal e usufrua de todos os benefícios que a Lápis Lazuli pode oferecer.
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