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Pedra Lápis Lazuli: conheça o seu significado espiritual
A pedra Lápis Lazuli era uma pedra de abertura ao mundo espiritual no Egito. Conheça o significado, as propriedades e como usar o cristal.
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05/11/2026 00:34
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A Lápis Lazuli é uma pedra preciosa venerada desde a antiguidade por sua cor azul vibrante e por seus poderes espirituais e terapêuticos. Sua popularidade remonta ao Antigo Egito e continua até hoje, sendo amplamente utilizada em terapias, meditações e acessórios espirituais. Descubra como essa pedra pode beneficiar seu bem-estar, mentalidade e espiritualidade, e saiba como integrá-la à sua rotina!
Lápis Lazuli na loja WeMysticPedra de forte energia espiritual e promove a elevação espiritual e o fortalecimento mental. Ver na Loja Online
Significados da Pedra Lápis LazuliA palavra "Lápis Lazuli" vem do latim, significando literalmente pedra azul. A coloração azul intensa, com veios dourados, se deve à presença de minerais como lazurita, calcita e pirita. A pedra possui uma longa história de uso espiritual e cultural: no Antigo Egito, era associada à proteção espiritual e imortalidade, adornando túmulos, esculturas e joias. No catolicismo, era usada para representar pureza e serenidade, especialmente em pinturas da Virgem Maria. Na cultura indígena americana, o Lápis Lazuli é conhecido como a "pedra da verdade", estimulando a honestidade e a comunicação sincera.
Propriedades e benefícios espirituais da Lápis LazuliA Lápis Lazuli é uma pedra com alta energia espiritual, associada ao chakra do terceiro olho (6º chakra). Suas propriedades incluem:
- Elevação da consciência: facilita estados meditativos profundos, induz sabedoria e promove a clareza mental.
- Autoconhecimento e intuição: estimula a abertura do terceiro olho, expandindo a percepção espiritual e facilitando experiências de projeção astral e sonhos lúcidos.
- Comunicação e verdade: conhecida como a pedra da comunicação, apoia quem busca maior clareza verbal e sinceridade.
- Equilíbrio emocional: alivia o estresse e contribui para um estado mental calmo e equilibrado, promovendo o bom humor.
Propriedades terapêuticas da Lápis LazuliAlém dos benefícios espirituais, a Lápis Lazuli possui qualidades terapêuticas que contribuem para o bem-estar físico. Essa pedra é comumente usada em práticas de cura energética para:
- Fortalecer a saúde do sistema respiratório e endócrino: beneficia especialmente a garganta, laringe e cordas vocais, auxiliando em tratamentos relacionados a esses órgãos.
- Aliviar dores de cabeça e fadiga visual: relaxa os nervos e pode ser eficaz no alívio de dores de cabeça, pressão ocular e cansaço mental.
- Melhorar a saúde mental e emocional: seu uso contínuo é associado ao equilíbrio das emoções e à redução de tensões, sendo ideal para profissionais que trabalham com comunicação e precisam manter a mente alerta.
Como Usar a Lápis Lazuli no Dia a DiaA Lápis Lazuli pode ser integrada ao cotidiano de várias maneiras, dependendo de seus objetivos: 1. Para meditação e expansão da consciência: posicione a pedra sobre o chakra do terceiro olho (entre as sobrancelhas) durante a meditação. Esse uso estimula a intuição e a visão espiritual. 2. Para cura física: use-a como amuleto ou posicione-a sobre o chakra do terceiro olho para ajudar no equilíbrio do sistema nervoso e dos órgãos da região da cabeça. 3. Para comunicação e concentração: coloque a pedra sobre a mesa de trabalho ou próximo ao computador. Ela ajuda a manter a clareza mental e favorece a expressão comunicativa.
Dica Importante: evite deixar a Lápis Lazuli próxima da cama, pois sua energia intensa pode interferir no sono. Lave-a em água corrente ou água da chuva (nunca em água com sal) e energize-a ao sol por apenas 3 minutos para manter sua potência.
Acessórios com Lápis Lazuli: potencializando a conexão espiritualA Lápis Lazuli é ideal para acessórios como pingentes, anéis e braceletes, que podem ser usados diariamente para intensificar sua proteção e espiritualidade. Ritual de conexão espiritual com pingente de Lápis Lazuli:
- Acenda uma vela azul em um ambiente tranquilo.
- Sente-se confortavelmente com o pingente de Lápis Lazuli em mãos, feche os olhos e respire profundamente.
- Visualize uma luz azul índigo envolvendo você e se conectando à terra e ao céu.
- Mantenha-se nessa visualização por alguns minutos, sentindo a energia fluir por todo o seu ser.
Curiosidades Sobre a Pedra Lápis LazuliA Lápis Lazuli é especialmente indicada para pessoas de certas profissões e signos, por sua associação com energia espiritual e poder mental. Confira algumas curiosidades:
- Profissões: ideal para advogados, jornalistas, estudantes, músicos, psicólogos e terapeutas, pois auxilia na clareza mental e no fortalecimento da comunicação.
- Signos: Touro, Aquário e Sagitário são particularmente beneficiados pela energia da Lápis Lazuli.
- Energia: pedra de alta frequência espiritual, promovendo expansão mental e elevação espiritual.
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