Horóscopo do Dia para Aquário
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AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
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Horóscopo do Dia para Aquário
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Amor
Valorize o simples da sua relação, esqueça o luxo e o glamour. Quem está ao seu lado prefere sua presença a presentes caros e viages longas.
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Trabalho
A instabilidade em seu emprego está chegando ao fim e agora você se sente mais segura. Se está desempregada, espere por boas notícias em breve.
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Bem Estar
Para malhar é preciso que sua saúde esteja bem estável. Antes de começar a frequentar uma academia, procure um médico e faça um check up.
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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.