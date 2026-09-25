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Horóscopo do Dia para Capricórnio

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25/09/2026 00:06

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Horóscopo do Dia para Capricórnio
Horóscopo do Dia para Capricórnio crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan

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Horóscopo do Dia para Capricórnio

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Amor Amor

    Não espere por ninguém, faça suas coisas por si mesma e se não tiver apoio, esse é o momento de estar sozinha.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Trabalho Trabalho

    Não tema a inveja nem as intrigas que querem te enfraquecer. Você é forte e em breve conquistará muitas coisas grandes. Seja paciente.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Bem Estar Bem Estar

    Seu corpo, suas regras. Tenha isso como lema e você se sentirá muito mais livre e bela para tomar seus caminhos.

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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

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