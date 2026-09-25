Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Não espere por ninguém, faça suas coisas por si mesma e se não tiver apoio, esse é o momento de estar sozinha.
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Trabalho
Não tema a inveja nem as intrigas que querem te enfraquecer. Você é forte e em breve conquistará muitas coisas grandes. Seja paciente.
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Bem Estar
Seu corpo, suas regras. Tenha isso como lema e você se sentirá muito mais livre e bela para tomar seus caminhos.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.