Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Hoje é um excelente dia para refletir. A sua família poderá ser a base de apoio que tanto procura. Nela encontrará a força para seguir sua vida e atingir seus objetivos.
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Trabalho
Seja mais consciente ao gastar seu dinheiro. Faça economias para o futuro e não seja supérflua ao consumir.
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Bem Estar
Cuide melhor da qualidade do seu sono, bem como dos seus hábitos alimentares. A ansiedade pode lhe causar palpitações e dores no peito nessa tarde.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.