Horóscopo do Dia para Escorpião

Amor Se seu coração está triste e magoado, o melhor é não forçar a barra, mas sim recuperar-se antes de mergulhar em uma nova aventura.

Trabalho Se for pacente e ponderado poderá conseguir ter acesso a excelentes negócios. Saiba jogar com tudo isso. Tente ser mais paciente e menos conflituoso no seu trabalho. So ganhará.