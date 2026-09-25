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Horóscopo do Dia para Libra

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25/09/2026 00:06

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Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out

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Horóscopo do Dia para Libra

  • Horóscopo do Dia para Libra - Amor Amor

    Você precisa estar mais focada naquilo que quer e não se deixar levar pelo que as pessoas cobram de você. Permita-se ser feliz acompanhada ou não.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Trabalho Trabalho

    Não tome nenhuma decisão importante de cabeça quente, pois você sabe o que isso pode acabar causando. Pense em cada investimento, impacto, retorno, mudança, aliança, demissão e até mesmo contratação.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Bem Estar Bem Estar

    Seu corpo pede atividades mais intensas e um dia de descanso. Pense em massagens e banhos relaxantes.

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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

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