Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Você precisa estar mais focada naquilo que quer e não se deixar levar pelo que as pessoas cobram de você. Permita-se ser feliz acompanhada ou não.
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Trabalho
Não tome nenhuma decisão importante de cabeça quente, pois você sabe o que isso pode acabar causando. Pense em cada investimento, impacto, retorno, mudança, aliança, demissão e até mesmo contratação.
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Bem Estar
Seu corpo pede atividades mais intensas e um dia de descanso. Pense em massagens e banhos relaxantes.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.