Horóscopo do Dia para Libra

Amor Você precisa estar mais focada naquilo que quer e não se deixar levar pelo que as pessoas cobram de você. Permita-se ser feliz acompanhada ou não.

Trabalho Não tome nenhuma decisão importante de cabeça quente, pois você sabe o que isso pode acabar causando. Pense em cada investimento, impacto, retorno, mudança, aliança, demissão e até mesmo contratação.