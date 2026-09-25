Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Hora de ficar mais tranquila e perceber que talvez essa fase precise ser mais introspectiva, sem conhecer gente nova. Assim, respeite o seu tempo e não se cobre de entrar em outro relacionamento agora mesmo.
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Trabalho
Uma oportunidade muito especial está se aproximando. Basta aguardar e colherá frutos muito prósperos. Você merece isso, seja grata e aproveite.
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Bem Estar
Com as boas vibrações astrais, você favorecerá recuperações e ativará o metabolismo. Hoje é um bom dia para dar início a um plano de exercícios.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.