Horóscopo do Dia para Virgem

Amor Hora de ficar mais tranquila e perceber que talvez essa fase precise ser mais introspectiva, sem conhecer gente nova. Assim, respeite o seu tempo e não se cobre de entrar em outro relacionamento agora mesmo.

Trabalho Uma oportunidade muito especial está se aproximando. Basta aguardar e colherá frutos muito prósperos. Você merece isso, seja grata e aproveite.