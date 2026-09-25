Horóscopo do Dia para Câncer

Amor Não seja egoísta, doe-se exatamente na mesma medida que o seu amado o fizer por você. Se você não demonstra reciprocidade, nada dará certo.

Trabalho Hoje mais do que nunca vai estar concentrado em dar mais qualidade ao que faz. A inspiração irá ser constante e sua persistência irá você ter sucesso garantido. Confie em você.