Horóscopo do Dia para Gêmeos
Horóscopo do Dia para Gêmeos
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GêMEOS - 21/mai a 21/jun
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Horóscopo do Dia para Gêmeos
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Amor
As coisas nem sempre são o que parecem ser. Se insistir nas aparências, logo deve perceber seu erro e pode ser tarde demais para consertar tudo.
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Trabalho
Se mirar na direção certa, não há nada que você não consiga concluir. Tente esconder um pouco seu desejo de ser reconhecida pelos seus colegas.
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Bem Estar
Trate com seriedade qualquer dor ou desconforto que estiver sentindo. Nunca subestime os sinais de seu corpo, principalmente ligados ao estresse.
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O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.