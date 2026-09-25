Horóscopo do Dia para Touro
Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Não se iluda com o que o seu amado tem te prometido, pois nem sempre o amor basta. As ilusões não enchem barriga, você deve se preocupar com planos concretos.
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Trabalho
A qualidade do seu trabalho pode ficar comprometida hoje. Será preciso lidar de forma mais organizada e sábia com as suas tarefas todas.
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Bem Estar
Busque sua estabilidade mental e espiritual antes de mais nada, pois manter as aparências não vale mais.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.