Horóscopo do Dia para Áries
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ÁRIES - 21/mar a 19/abr
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Horóscopo do Dia para Áries
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Amor
Turbulências à frente marcam algumas mudanças na sua relação. Elas podem vir para o bem de ambos, mas deve deixar alguma tensão o casal hoje.
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Trabalho
Traga a sua força de espírito para junto da sua equipe. Não se deixe fraquejar, é o sonho do seu negócio se tornando finalmente realidade. Aproveite.
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Bem Estar
Foco nos olhos e ouvidos. Você deve evitar doenças, previna-se e cuide de si mesma com mais ânimo.
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O Horóscopo do Dia para Áries foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.