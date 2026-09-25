Céu do Dia - Insights Astrológicos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Lua em Peixes aumenta intuição, sonhos e sinais sutis, enquanto a Lua Cheia se aproxima. Emoções podem ficar mais amplas e revelar o que estava dissolvido ou sem nome. No amor, acolha sentimentos, mas evite salvar quem não quer se responsabilizar. No trabalho, criatividade cresce quando há silêncio e foco. No dinheiro, clareza documental é essencial. O céu pede compaixão com fronteiras: você pode ser sensível e ainda assim permanecer lúcida, protegida e inteira. Veja seu signo.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.