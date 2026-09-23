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Alerta: 8 sinais de que uma pessoa é má

Já conheceu alguém que você acredita ser uma pessoa má? Em algum momento da sua vida já desconfiou que você poderia ser essa pessoa? Veja os sinais de que uma pessoa é má! Viver em sociedade é um grande desafio. [&#8230;]

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Repórter
23/09/2026 23:14

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Alerta: 8 sinais de que uma pessoa é má
Alerta: 8 sinais de que uma pessoa é má crédito: Wemystic
Já conheceu alguém que você acredita ser uma pessoa má? Em algum momento da sua vida já desconfiou que você poderia ser essa pessoa? Veja os sinais de que uma pessoa é má! Viver em sociedade é um grande desafio. Para uma convivência pacífica e agradável, precisamos seguir algumas regras pré-estabelecidas de comportamento: Ser gentil com os outros, assumir nossas falhas e pedir desculpas quando preciso. Mas esse espírito de boa vizinhança não é seguido por todos. Algumas pessoas fazem questão de quebrar as regras e a agir com indiferença aos sentimentos dos outros. Faltam com o respeito, se julgam perfeitas e adoram criar ambientes de discórdia por onde passam. Pessoas más existem e podem provocar muitos estragos na vida das pessoas com quem convivem. O simples fato de parar para refletir se você é ou não uma pessoa má pode indicar que você não faça parte desse grupo. De qualquer forma, separamos 8 características muito comuns que podem indicar que uma pessoa não é um exemplo de caráter e deve ser evitada no seu círculo de amizades.

8 sinais de que uma pessoa é má

Evita responsabilidades

Tudo o que fazemos possui uma causa e uma consequência. Precisamos estar preparados para assumir o resultado de nossos atos. Mas existem pessoas que preferem deixar essa parte de lado quando o resultado da ação pode representar problema para elas.

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Ao não assumir as responsabilidades pelo que faz, essa pessoa acaba colocando a culpa em outra que não tem nada a ver com a história. Uma atitude condenável sem dúvida, mas que pode refletir o medo de assumir responsabilidades. A pessoa má pode esconder uma baixa autoestima.
sinais de que uma pessoa é má

Sinais de que uma pessoa é má - Não tolera críticas

Certamente você já ouviu aquela frase: Ninguém é perfeito. Vez ou outra cometemos erros e isso faz parte da natureza humana. E então surgem as críticas! Lógico, ninguém gosta de ser criticado, mas algumas críticas, - conhecidas como construtivas - nos ajudam a crescer, a amadurecer.

O problema acontece quando a pessoa simplesmente não aceita qualquer tipo de crítica e encara todas elas como uma ofensa pessoal. A pessoa má costuma receber qualquer tipo de julgamento como algo negativo e injusto.

Julgam as aparências

Um dos comportamentos mais desagradáveis que existe é o de julgar uma pessoa pela sua aparência. Pessoas más costumam insultar e ridicularizar os outros e isso pode trazer muito sofrimento para quem é alvo desse tipo de ataque.

Normalmente, quem age dessa forma tem a intenção de humilhar o outro e assim, se sentir superior. Para se tornar vítima de uma pessoa má, ignore as suas provocações.

Não pedem desculpas

Pessoas más não assumem suas falhas e sempre colocam a culpa no outro. Portanto, pedir desculpas não faz parte do dicionário delas. Isso faz com que as pessoas a sua volta se chateiem e se sintam ofendidas.

Quem não assume as responsabilidades por seus atos procura evitar o constrangimento de admitir que errou e assim não encarar o seu verdadeiro eu, cheio de defeitos.
sinais de que uma pessoa é má

Sinais de que uma pessoa é má - Fazem intrigas

Algumas pessoas gostam de criar um clima de discórdia por onde passam. Sentem prazer em manipular as pessoas por pura diversão e não medem esforços para alcançar seus objetivos. Por isso utilizam artimanhas que envolvem mentiras para colocar uma pessoa contra a outra.

São desrespeitosas

Pessoas que não ligam para os sentimentos das outras não se preocupam em ser educadas nem muito menos em manter um ambiente de convivência saudável. Costumam faltar com o respeito com todos a sua volta sem se importar se esse tipo de comportamento vai magoar alguém.

São falsas

Uma pessoa má pode parecer, à primeira vista, alguém muito envolvente. Ela lhe faz elogios, age com simpatia e está sempre disposta a ajudar. Tudo para conseguir conquistar a sua confiança.

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Mas quando você não está por perto, ela aproveita a oportunidade para falar mal de você para os outros. Descobrir que alguém que confiamos é, na verdade, uma pessoa sem caráter pode provocar grande decepção. Se você foi vítima de uma traição como essa, procure demonstrar sua insatisfação através de uma conversa sincera. Não tente retribuir na mesma moeda, seja superior e simplesmente se afaste dela.

sinais de que uma pessoa é má

Sinais de que uma pessoa é má - São hipócritas

Certas pessoas falam e agem de uma forma, mas pensam de outra. Fingem ser algo que não são para criar uma reputação falsa e assim serem aceitas e até admiradas pelos outros.

Pessoas más são hipócritas. Pensam em si mesmas e em como enganar os outros para conseguir algum benefício. Como não querem encarar quem são, preferem criar um personagem que facilitem a sua vida.
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