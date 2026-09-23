Alerta: 8 sinais de que uma pessoa é má
Já conheceu alguém que você acredita ser uma pessoa má? Em algum momento da sua vida já desconfiou que você poderia ser essa pessoa? Veja os sinais de que uma pessoa é má! Viver em sociedade é um grande desafio. […]
compartilhe
8 sinais de que uma pessoa é má
Evita responsabilidades
Tudo o que fazemos possui uma causa e uma consequência. Precisamos estar preparados para assumir o resultado de nossos atos. Mas existem pessoas que preferem deixar essa parte de lado quando o resultado da ação pode representar problema para elas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Sinais de que uma pessoa é má - Não tolera críticas
Certamente você já ouviu aquela frase: Ninguém é perfeito. Vez ou outra cometemos erros e isso faz parte da natureza humana. E então surgem as críticas! Lógico, ninguém gosta de ser criticado, mas algumas críticas, - conhecidas como construtivas - nos ajudam a crescer, a amadurecer.O problema acontece quando a pessoa simplesmente não aceita qualquer tipo de crítica e encara todas elas como uma ofensa pessoal. A pessoa má costuma receber qualquer tipo de julgamento como algo negativo e injusto.
Julgam as aparências
Um dos comportamentos mais desagradáveis que existe é o de julgar uma pessoa pela sua aparência. Pessoas más costumam insultar e ridicularizar os outros e isso pode trazer muito sofrimento para quem é alvo desse tipo de ataque.Normalmente, quem age dessa forma tem a intenção de humilhar o outro e assim, se sentir superior. Para se tornar vítima de uma pessoa má, ignore as suas provocações.
Não pedem desculpas
Pessoas más não assumem suas falhas e sempre colocam a culpa no outro. Portanto, pedir desculpas não faz parte do dicionário delas. Isso faz com que as pessoas a sua volta se chateiem e se sintam ofendidas.Quem não assume as responsabilidades por seus atos procura evitar o constrangimento de admitir que errou e assim não encarar o seu verdadeiro eu, cheio de defeitos.
Sinais de que uma pessoa é má - Fazem intrigas
Algumas pessoas gostam de criar um clima de discórdia por onde passam. Sentem prazer em manipular as pessoas por pura diversão e não medem esforços para alcançar seus objetivos. Por isso utilizam artimanhas que envolvem mentiras para colocar uma pessoa contra a outra.
São desrespeitosas
Pessoas que não ligam para os sentimentos das outras não se preocupam em ser educadas nem muito menos em manter um ambiente de convivência saudável. Costumam faltar com o respeito com todos a sua volta sem se importar se esse tipo de comportamento vai magoar alguém.
São falsas
Uma pessoa má pode parecer, à primeira vista, alguém muito envolvente. Ela lhe faz elogios, age com simpatia e está sempre disposta a ajudar. Tudo para conseguir conquistar a sua confiança.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaMas quando você não está por perto, ela aproveita a oportunidade para falar mal de você para os outros. Descobrir que alguém que confiamos é, na verdade, uma pessoa sem caráter pode provocar grande decepção. Se você foi vítima de uma traição como essa, procure demonstrar sua insatisfação através de uma conversa sincera. Não tente retribuir na mesma moeda, seja superior e simplesmente se afaste dela.
Sinais de que uma pessoa é má - São hipócritas
Certas pessoas falam e agem de uma forma, mas pensam de outra. Fingem ser algo que não são para criar uma reputação falsa e assim serem aceitas e até admiradas pelos outros.Pessoas más são hipócritas. Pensam em si mesmas e em como enganar os outros para conseguir algum benefício. Como não querem encarar quem são, preferem criar um personagem que facilitem a sua vida.