Teste de intuição: Você é uma pessoa intuitiva?

Conceito de intuição

Capacidade para entender, para identificar ou para pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação específica.

Conhecimento claro, direto, imediato da verdade sem o auxílio do raciocínio.

Pressentimento, capacidade de prever, de adivinhar: ter a intuição do futuro.

Teste de intuição - 10 características que ajudam a definir uma pessoa intuitiva

São otimistas Essa é uma característica muito marcante em que possui boa intuição. Apesar de toda a dificuldade e da dor envolvida no momento, os intuitivos são otimistas e não deixam que o sofrimento os abata. Sabe por quê? Porque eles sabem depois da Essa é uma característica muito marcante em que possui boa intuição. Apesar de toda a dificuldade e da dor envolvida no momento, os intuitivos são otimistas e não deixam que o sofrimento os abata. Sabe por quê? Porque eles sabem depois da tempestade , vem a calmaria. Que não há dor que o tempo não cure. Que somente para a morte não há remédio e que um dia a gente cresce e o sofrimento abranda. Como eles são capazes de ver além, conseguem ser otimistas e ver o lado bom de tudo.

Eles analisam tudo. Mais de uma vez Intuitivo e impulsivo são características difíceis de conviver em uma pessoa só. Isso porque as pessoas dotadas de boa intuição costumam analisar tudo: o que ele disse, o que aconteceu, o que outras pessoas disseram, como as coisas se desenrolaram. Ele pensa antes de dizer, analisa tudo ao seu redor com rigor querendo saber o que está por detrás de um pensamento, uma fala ou uma ação. Intuitivo e impulsivo são características difíceis de conviver em uma pessoa só. Isso porque as pessoas dotadas de boa intuição costumam analisar tudo: o que ele disse, o que aconteceu, o que outras pessoas disseram, como as coisas se desenrolaram. Ele pensa antes de dizer, analisa tudo ao seu redor com rigor querendo saber o que está por detrás de um pensamento, uma fala ou uma ação.

Costumam ser introvertidos A maioria das pessoas intuitivas são também introvertidas. Por que? Por que um intuitivo prefere ouvir do que falar, prefere escutar e analisar o que os outros estão dizendo, para pensar no que vai dizer e só depois falar. É muita análise envolvida, por isso, eles acabam falando pouco, pensando muito e usando da sua intuição para dizer ou não coisas. Se você ouvisse tudo o que um intuitivo pensa, provavelmente ele seria taxado como um tagarela. Como todos os seus pensamentos passam por um filtro criteriosíssimo de análise, normalmente, eles são calados ou introvertidos. A maioria das pessoas intuitivas são também introvertidas. Por que? Por que um intuitivo prefere ouvir do que falar, prefere escutar e analisar o que os outros estão dizendo, para pensar no que vai dizer e só depois falar. É muita análise envolvida, por isso, eles acabam falando pouco, pensando muito e usando da sua intuição para dizer ou não coisas. Se você ouvisse tudo o que um intuitivo pensa, provavelmente ele seria taxado como um tagarela. Como todos os seus pensamentos passam por um filtro criteriosíssimo de análise, normalmente, eles são calados ou introvertidos.

Eles costumam sempre ver os dois lados da história Eis aqui uma característica muito comum e marcante nos intuitivos. Graças ao seu dom de intuição e de análise excessiva, ele observa sempre que toda história tem (pelo menos) dois lados e não profere opiniões que vão de encontro ao que é mais fácil ou mais lógico. Muitos até podem dizer que eles gostam de agir como advogado do diabo. Um exemplo: existe um acidente de trânsito entre um pedestre e um carro. O primeiro impulso das pessoas é pensar que o motorista do carro estava errado, e o pedestre, ferido, é a vítima da situação. Um intuitivo é aquele que levanta a questão: Mas alguém viu se ele se atirou à frente do carro. Eles gostam da justiça, levantam hipóteses lógicas que ninguém tinha pensado antes, não julgam o vilão e o bonzinho, tem uma visão mais ampla das situações. Eis aqui uma característica muito comum e marcante nos intuitivos. Graças ao seu dom dee de análise excessiva, ele observa sempre que toda história tem (pelo menos) dois lados e não profere opiniões que vão de encontro ao que é mais fácil ou mais lógico. Muitos até podem dizer que eles gostam de agir como advogado do diabo. Um exemplo: existe um acidente de trânsito entre um pedestre e um carro. O primeiro impulso das pessoas é pensar que o motorista do carro estava errado, e o pedestre, ferido, é a vítima da situação. Um intuitivo é aquele que levanta a questão: Mas alguém viu se ele se atirou à frente do carro. Eles gostam da justiça, levantam hipóteses lógicas que ninguém tinha pensado antes, não julgam o vilão e o bonzinho, tem uma visão mais ampla das situações.

São pessoas muito criativas Comumente os dons da intuição e da Comumente os dons da intuição e da criatividade andam juntos. As pessoas intuitivas normalmente não sabem de onde vem sua criatividade, mas é capaz de expressá-la de diversas maneiras diferentes.

Percebem tudo ao seu redor Eles têm um grau de percepção e compreensão quase exagerados. Notam coisas mínimas, pequenas nuances que os outros jamais perceberiam. Além de terem muita consciência de si mesmos, eles têm consciência dos outros ao seu redor e do ambiente. É aquele que percebe quando alguém está chateado com alguma coisa, mesmo que não diga e ninguém note. Que percebe quando alguém está pensando em algo mas não quer dizer. Que o ambiente está tenso entre as pessoas. Que alguém está falando uma coisa, mas pensando em outra, com segundas intenções. Que o cão está doente ou afetado. Entre outras coisas. Eles têm um grau de percepção e compreensão quase exagerados. Notam coisas mínimas, pequenas nuances que os outros jamais perceberiam. Além de terem muita consciência de si mesmos, eles têm consciência dos outros ao seu redor e do ambiente. É aquele que percebe quando alguém está chateado com alguma coisa, mesmo que não diga e ninguém note. Que percebe quando alguém está pensando em algo mas não quer dizer. Que o ambiente está tenso entre as pessoas. Que alguém está falando uma coisa, mas pensando em outra, com segundas intenções. Que o cão está doente ou afetado. Entre outras coisas.

São extremamente autoconscientes Eles se conhecem por completo. Sabem do que são capazes, quais são suas aptidões, habilidades, limites e falhas. Conhecem seus desejos mais íntimos e não os reprimem. Têm consciência de seus atos e Eles se conhecem por completo. Sabem do que são capazes, quais são suas aptidões, habilidades, limites e falhas. Conhecem seus desejos mais íntimos e não os reprimem. Têm consciência de seus atos e pensamentos , e de tanto analisá-los, sabem exatamente o que os fez pensar e agir daquela maneira.

São empáticos Os intuitivos são naturalmente Os intuitivos são naturalmente empáticos . São capazes de se conectar com a dor dos outros de maneira genuína. Elas não apenas compreendem as emoções alheias, mas se envolvem nelas, buscando vivenciar o que o outro está passando, como se fosse com elas mesmas. Além disso, se alegram sinceramente com as conquistas dos outros, sentindo a felicidade do próximo como se fosse sua própria vitória.

Eles valorizam suas próprias emoções Eles têm forte consciência de suas Eles têm forte consciência de suas emoções . Sabem por que sentiram cada coisa e o que aquele sentimento quer dizer. Nada é em vão nos sentimentos deles.

Têm sonhos muito reais. E lembram-se deles depois É muito comum uma pessoa dotada de boa intuição narrar um sonho completo, nos mínimos detalhes. Normalmente, as pessoas só se lembram de fragmentos confusos dos sonhos, os intuitivos lembram do É muito comum uma pessoa dotada de boa intuição narrar um sonho completo, nos mínimos detalhes. Normalmente, as pessoas só se lembram de fragmentos confusos dos sonhos, os intuitivos lembram do sonho com clareza, como se fosse um filme.

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