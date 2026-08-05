Espiritualidade
A forte influência cabalística da dívida cármica 16 em nossas vidas: conheça!
Dívida cármica: Os estudos cabalísticos podem dizer muito sobre nossa personalidade, entenda melhor como sua data de nascimento pode revelar aspectos ocultos de si mesmo e como trabalhar esse dom em seu favor.
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05/08/2026 23:25
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Muitas vezes vemos pessoas agindo de maneira que não concordamos, sobre o pretexto de alguma boa razão por detrás de uma atitude suspeita. Sabemos que independentemente da data de nascimento ou outro fator externo, isso não implica diretamente na formação do caráter de uma pessoa. Porém, podemos fazer uma associação de influências por meio do Arcano 16 do Tarot Egípcio e os astros sobre a nossa personalidade. Um exemplo dessas forças que atuam em nossas escolhas está a dívida cármica, esse evento ocorre para todas as pessoas nascidas no dia 16. Para essas pessoas, o número 16 traz uma forte carga por desejo de poder, ambição (às vezes sem medida) e ganância. O número 16 representaria o ego, a vaidade humana e o orgulho. Não importando qual mês do ano tenha nascido, o número 16 faz que a pessoa já nasça sob a dívida cármica. No Tarot Egípcio, o Arcano 16 estaria representado pelo símbolo de um Falo (um Obelisco), enaltecendo o poder (principalmente aquisitivo e social) e um caráter duvidoso pautado basicamente nas posses. Quando a matéria e o status se esvaem, só o que resta são fracassos e decepções. Mas para todas essas questões há dois lados!
Saiba mais :
Dívida cármica: devo me preocupar?Os nascidos sob a dívida cármica do dia 16 podem ficar tranquilos, pois o número 16 em si não possui tanto poder de influenciar em sua personalidade. Há todo um estudo cabalístico para determinar se a dádiva será um fator determinante em sua vida. Na visão geral, as pessoas nascidas nesse dia são capazes de quase tudo para alcançar seus objetivos, passando por cima de tudo e todos, podendo até mesmo maltratar e machucar as pessoas ao seu redor. Entretanto, na maior parte dos casos, isso nunca ocorre, pois é necessária uma conjunção maior de fatores para que esse cenário tenebroso se concretize. Na maior parte das vezes, as pessoas nascidas sob a dívida cármica 16 possuem um ótimo caráter, no qual impera uma grande quantidade de energia e ambição para realizar e alcançar seus sonhos.
Pontos positivosAlém do desejo de ambição que pode ser usado para ajudar pessoas ou a concretizar sonhos, existem outras boas notícias para os nascidos do dia 16. Entre elas estão a garra e a determinação em alcançar seus objetivos. A dívida cármica 16 confere energia extra para realização de projetos a médio e longo prazos e uma ampla visão de quais meios ele pode abrir mão para realizar seus sonhos e projetos. Porém, cuidado! Toda essa energia é capaz de cegar a pessoa e fazer com que ela pense apenas em si mesma ao realizar seus sonhos e esquecer daqueles que a ajudaram e a apoiaram durante seu trajeto.
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