Espiritualidade
Quem nasceu no dia 13 sofre com a dívida cármica 13? Descubra!
Dívida cármica: Saiba se você nasceu sob um signo cármico ou dia cármico e o que isso pode afetar em sua personalidade e como usar essa energia do universo à seu favor.
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04/08/2026 23:15
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Nascer num dia 13, não importa de qual mês, sempre é sinal de grandes energias envolvidas para místicos, numerólogos e tarólogos; mas o que seria uma dívida cármica? A dívida cármica é, como o próprio nome diz, um presente cármico herdado por pessoas nascidas em determinados dias do mês. No dia 13, é a dívida cármica 13 que regerá a vida dessas pessoas. Mas, apesar do nome cármico, não se apavore, geralmente os nascidos em dias cármicos, em sua grande maioria terão uma vida plena e cheia de alegrias assim como os nascidos em outras datas. A dívida cármica 13 é representada por um determinado Arcano Maior do Tarot, no caso, a carta d'A Morte. Porém, no tarot tradicional, quase nunca ela representa uma morte física, a perda de algum ente querido ou pessoa próxima. Metaforicamente, a carta representa um processo de transformação. É uma carta de energia transformativa, para o bem ou não, dependendo do jogo e demais fatores, como energias pessoais.
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Características dos nascidos sob a dívida cármica 13As pessoas nascidas sob a dívida cármica 13 possuem características interessantes, entre elas destaca-se a força de vontade e o apego ao trabalho e realização profissional. São verdadeiros viciados em trabalho. Se, por um lado, é uma ótima característica que evidencia uma carreira profissional brilhante, por outro ela traz também uma vida conflituosa nas relações pessoais e familiares justamente pela sede profissional. As pessoas na dívida cármica 13 acabam por negligenciar aspectos fundamentais da vida, vindo a ter conflitos significativos no seio da família e entre amigos. Outra influência do dia 13 é que no tarot A Morte significa que essa pessoa, em vidas passadas, ceifou a vida de alguém ou a sua própria vida, por isso no ciclo das reencarnações ela volta para purgar seus erros.
Características positivasNada de energias negativas. Mesmo com tantos aspectos não tão bons para a dívida cármica 13, há sim ótimos aspectos e outros fatores numerológicos e cabalísticos que influenciam naqueles que nasceram sob a dívida cármica 13. Como dito acima, o trabalho é parte chave para quem nasce na dívida cármica 13; não apenas no sentido literal, como também subjetivo trabalhando para o melhoramento pessoal e na relação com o próximo. Nascer sob uma dívida cármica 13 não é uma má notícia, pelo contrário, é um esforço contínuo para estar em constante movimento e criação.
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