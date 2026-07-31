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Orações da Umbanda para rezar em Agosto
Aprenda orações poderosas da Umbanda para agosto e conecte-se com energias positivas. Descubra rezos que podem transformar seu mês aqui!
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31/07/2026 23:22
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O dia 16 de agosto é o Dia de Obaluaiê (Omulu) sincretizado com São Roque na Igreja Católica e o dia 24 de agosto é o Dia de Oxumaré na Umbanda. Confira as Orações da Umbanda para rezar em Agosto!
Saiba mais:
Agosto na UmbandaVeja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de agosto e cultuar Obaluaiê e Oxumaré.
Dia 16 de Agosto Dia de Omulu/Obaluaiê e o sincretismo com São RoqueOmulu/Obaluaiê é o orixá senhor da saúde e das doenças, responsável pela passagem dos espíritos do plano material para o plano espiritual. Existe a dualidade no nome e representação desses orixás, pois Obaluaiê é o orixá jovem e o Omulu velho e sábio. Eles são sincretizados com São Roque, pois ele e o santo protetor contra a peste, padroeiro de diversas profissões ligadas à medicina e dos inválidos. Omulu/Obaluaiê espanta eguns (espíritos dos mortos) e afasta doenças com seus movimentos rituais na Umbanda.
Orações da Umbanda para rezar em Agosto para pedir saúdeReze essa oração para evitar e curar doenças do corpo físico e espiritual:
A Omulú e Obaluaiê peço o perdão e a bênção, Atotô Meu Pai! Em sua misericórdia infinita, dai-me a saúde plena! Ajuda a curar as doenças e dá alívio as dores carnais e espirituais, Pai Amado, Atotô! Afasta de mim aqueles que desejam a destruição de minha saúde e minha devastação espiritual e dá-me forças para vencê-los em espírito, Meu Pai. Mantenha-me forte e firme nos caminhos difíceis da vida! Atotô Omulú!
Oração a Omulu/Obaluaiê para pedir por saúde II
Oh, Mestre da Vida, Proteja seus filhos para que suas vidas sejam marcadas pela saúde. Vós sois o limitador das enfermidades. Vós sois médico dos corpos terrenos e almas eternas. Suplicamos sua misericórdia aos males que nos afetam! Que suas chagas abriguem nossas dores e sofrimentos. Concede-nos corpos sadios e almas serenas. Mestre da Cura, amenize nossos sofrimentos que escolhemos resgatar nessa encarnação! Atotô meu Pai!
Dia 24 de agosto Dia de Oxumaré e o sincretismo com São BartolomeuComemora-se em 24 de Agosto o dia de Oxumaré, o Orixá do arco-íris, do amor, continuidade e renovação, e que representa riqueza e fortuna. Ele é o orixá que rege as negociações, propostas, contratos, compras e mudanças. Por isso ele é o orixá invocado pelos fiéis quando precisamos lidar com questões como essas, pois ele sabe negociar, pechinchar e tratar de burocracias, dinheiro e riqueza. É comumente chamado de Banqueiro dos Orixás. É sincretizado com o São Bartolomeu da religião católica e por isso é celebrado no mesmo dia deste santo.
Orações da Umbanda para rezar em Agosto para pedir por riquezasSe você precisa de mais lucro e fartura em sua vida financeira, peça ao banqueiro dos orixás com essa oração:
Arrobobôi Oxumaré! Arco-íris da riqueza, traga sua benção a minha vida, e que a riqueza e o sucesso acompanhem-me onde eu for! Serpente da Sabedoria, purifique meu espírito para que eu encontre progresso em minha jornada espiritual e pessoal. Arco-íris Sagrado, poder renovador da vida, livrai-me dos inimigos, e de suas intrigas. Que minhas amizades sejam sinceras! Arrobobôi Oxumaré!
Oração a Oxumaré para afastar todo tipo de energia negativaSe você precisa de uma mudança em sua vida, que afaste tudo aquilo que te prejudica e de uma forcinha para adquirir riquezas, peça a Oxumaré:
Pai Oxumaré derrama sobre nós suas bênçãos com as 7 cores do divino Arco-Íris Purificando nosso espírito com Vosso poder de restauração e transformação Descarrega de nosso espírito aquilo que nos prejudica Afasta os miasmas espirituais que nos sufocam em inveja e olho gordo Transforma nossos caminhos para que encontremos a fortuna e o bem-estar Guiado pelas 7 cores de Vosso Divino Arco-Íris E possamos evoluir e ajudar aqueles que necessitam de nós. Arroboboi Oxumaré! Saravá Pai da Riqueza e Fama!
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