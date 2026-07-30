Espelhos danificados Por fim, os espelhos quebrados ou manchados também estão entre os objetos proibidos pela Radiestesia para se ter em casa, pois não atraem boas energias para os lugares por isso devem ser mantidos sempre limpos e conservados. Eles absorvem muita energia do local onde estão posicionados, por isso não é aconselhável trocar espelhos de cômodos da casa. Se você levar um espelho do quarto para a sala, a energia de um ambiente também vai circular no outro, o que não é bom. Colocar o espelho refletido para sua cama também não é uma boa opção e em alguns casos pode interferir na qualidade do sono.