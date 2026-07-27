Banhos de Descarrego
Banho de Manjericão: o poder de cura da natureza
Ritual de cura com manjericão! Conheça os efeitos calmantes e restauradores deste banho, que utiliza as propriedades do manjericão para renovar sua energia vital.
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27/07/2026 23:30
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O manjericão é uma das plantas mais comuns nas hortas caseiras e os seus poderes são incalculáveis, tanto para a saúde física como para a saúde espiritual e emocional. Muito utilizado na cozinha para dar sabor aos alimentos, o manjericão também pode (e deve) ser utilizado em banhos para reequilibrar as energias e acalmar o corpo, a mente e a alma. Veja abaixo como fazer o banho de manjericão e aproveitar o melhor dessa erva.Saiba mais:
Para que serve o banho de manjericão?O manjericão é uma erva que atua diretamente na aura, proporcionando a sensação de tranquilidade e leveza. O banho de manjericão aproveita o que essa erva tem de melhor, trazendo resultado imediato na limpeza de energias negativas e de baixa vibração.
Banho de Manjericão com Sal Grosso para purificação energéticaQuando o nosso corpo se encontra carregado de energias negativas, nossos pensamentos e atitudes ficam influenciadas por essa vibração. Há pessoas que ficam tanto tempo sob essa influência negativa que até se esquecem de ser como realmente são; apagam a sua essência. Ao menor sinal de que a energia do mau olhado, da inveja, do ciúme, da mágoa e do ódio está afetando a sua vida, é preciso fazer um descarrego. Para isso, o banho com manjericão e sal grosso é uma forma segura, eficaz e simples de purificação. Manjericão: é uma planta que atua diretamente na aura da pessoa, proporcionando a sensação de leveza e tranquilidade. Traz a clareza de pensamento para que você consiga limpar sua mente de pensamentos negativos e obsessivos e seja você mesmo. Sal grosso: é o mais poderoso elemento de purificação energética da natureza. Ele limpa toda a energia excessiva presente em seu corpo. É preciso ter atenção nos banhos que envolvem o sal pois ele descarrega tanto as energias negativas quanto positivas do corpo. Entretanto, com o sal de banho de manjericão você não precisa se preocupar, pois ele é feito de forma balanceada para que o poder do sal e da erva seja equilibrado, balanceado e seguro. Pode ser uma boa ideia juntar esses dois mega ingredientes no seu banho de descarrego diário. Juntar essas propriedade do Manjericão com o mais poderoso elemento de purificação energética da natureza, o sal grosso, vai ajudar você a eliminar todo o tipo de energias ruins do seu corpo. Aconselhamos você usar o Sal de Banho com Manjericão, à venda na loja WeMystic. Ver Manjericão para Banho na Loja Virtual
Como preparar o banho de manjericão?Para fazer esse banho você vai precisar de 5 litros de água e 100 gramas de Sal de Banho de Manjericão. Para fazer esse banho também podem ser usadas folhas de manjericão frescas: 2 punhados de ervas secas para banho ou 5 folhas frescas de manjericão. Caso use a folha fresca, sugerimos macerá-la.
- Primeiro coloque a água para esquentar, mas fique de olho, quando começar a levantar as primeiras bolhas, desligue o fogo, não deixe ferver. Apague o fogo, jogue o Sal de Banho de Manjericão, abafe o recipiente e deixe em imersão por cerca de 10 minutos.
- Depois, coe a mistura para retirar as ervas e leve a água resultante para o banheiro. Tome o seu banho de higiene normal, tentando manter-se calma(o), relaxando e preparando o seu corpo para o banho descarrego e calma que virá a seguir. Ao terminar, vire a água com Sal de Banho de Manjericão do pescoço para baixo, visualizando a libertação da energia negativa e a atração dos benefícios do banho. Não jogue essa água na cabeça, pois ela possui sal e banhos com sal não devem ser jogados na cabeça, só da nuca para baixo.
- Não existe um dia ou horário específicos para fazer esse banho. A nossa indicação é que o faça à noite, antes de ir dormir, para ir dormir com a água do banho ainda no corpo. Ao finalizar o banho, mentalize coisas boas, realize uma oração, visualize sua paz, pense nas ondas do mar indo e vindo. Sugerimos criar um ambiente com música suave e pouca iluminação para ajudar no relaxamento. Se possuir banheira, pode ficar imerso na água por cerca de 30 minutos que os benefícios são potencializados.
- As ervas que sobram devem ser descartadas, de preferência, em um local com água corrente, pode ser um rio, mar, cachoeira, etc. Assim, as coisas que saírem de você fluirão para longe na correnteza. Se não for possível, enterre as ervas restantes em um quintal ou vaso.
3 sugestões de banhos de manjericãoO banho de manjericão pode ser aliado a outros elementos que potencializam ou trazem outros benefícios ao seu corpo.
Banho de Manjericão e sal grosso para limpar a auraSe você está se sentindo muito carregado ou triste sem motivo aparente, o manjericão pode se aliar ao sal grosso para um poderoso banho de limpeza completa da aura. Esse banho deve ser feito em duas etapas. À noite, misture um punhado de sal grosso a 2 litros de água quente e misture bem. Depois do seu banho de higiene, jogue essa mistura do pescoço para baixo e seque com uma toalha, sem enxaguar. Deite-se para dormir com roupas claras ou sem roupas. No outro dia de manhã, ferva 2 litros de água, misture um punhado de manjericão para banho ou 5 folhas maceradas de manjericão fresco, deixe em imersão por 30 minutos e depois jogue sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, limpando o sal e harmonizando as energias.
Banho de Manjericão com melO banho de manjericão com mel livra de más energias no amor. Esse é o seu caso? Então esse banho pode te ajudar. Basta ferver 2 litros de água, desligar o fogo, adicionar um punhado de manjericão e 1 colher de mel. Deixe a misturar chegar à temperatura ambiente. Vá para o banho, higienize-se e despeje essa água do pescoço para baixo. Concentre-se em energias positivas do amor vindo até você. Você pode ficar um pouco melada(o), é natural, mas tente ficar com banho no corpo por pelo menos algumas horas ou dormir com ele. Enquanto faz esse ritual, se concentre em coisas positivas.
Banho de Manjericão e alecrimEsse banho alia 2 poderosas ervas da natureza para proteção, limpeza e vitalidade. É natural que o banho deixe o corpo lento, sonolento, porque ele descarrega energias. O alecrim ajuda a balancear nesse ponto, pois dá vivacidade. Coloque 2 litros de água para ferver. Quando ferver, coloque 1 colher (de sopa) de manjericão para banho e 1 colher (de sopa) de alecrim para banho na água e deixe abafado por 20 minutos. Depois, coe e jogue essa água sobre o seu corpo do pescoço para baixo. Faça um banho demorado e não se enxague. O ideal é fazer este banho antes de se deitar para que não acumule as energias negativas de outras pessoas.
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