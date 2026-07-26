Horóscopo
Júpiter no mapa astral: expansão, proteção e conquistas
Júpiter expansão e proteção! Entenda como a presença deste planeta no seu mapa astral pode influenciar positivamente sua vida, trazendo novas conquistas e segurança.
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26/07/2026 23:23
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Como o maior planeta de nosso sistema solar, Júpiter no mapa astral é a representação do otimismo, a justiça e a expansividade que lhe permite crescer como indivíduo. Geralmente, todas as conquistas, progressos e grandes passos dados pelas pessoas têm a bênção de Júpiter o planeta da expansão universal.
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As características de Júpiter no mapa astralComo já se pôde perceber, Júpiter no mapa astral é muito positivo e representa todo o conhecimento, a experiência consciente e a sustentação necessária para se viver a vida no plano material. Ao contrário dos demais planetas, Júpiter raramente aparece para prejudicar. Em geral, ele tende a proteger a casa astrológica em que está, ou ao menos dar a ela o máximo de resultados esperados. Júpiter rege os signos de Sagitário e Peixes e possui grande afinidade com o Sol, a Lua e Marte. Esse é um planeta que atua como uma espécie de professor, onde sua metodologia de ensino varia de acordo com a sua posição no mapa. Pode ser um mestre religioso, espiritual ou ainda ideologista, sendo que de todas as formas ele deve saber apontar a sabedoria e os valores morais de cada um. As casas aspectadas por Júpiter no mapa astral são aquelas que nos mostram onde podemos crescer como serem humanos, e quais serão nossos assuntos de maior domínio ao longo da vida.
Lados positivos e negativosSob a figura de um protetor ou tutor, Júpiter no mapa astral simboliza o crescimento, a abundância, a fé, ascensão, otimismo e integração social. Apesar de ser capaz de impedir uma casa ou planeta de dar resultados negativos, essa proteção tem um custo, e pode fazer com que os lados positivos de Júpiter também sejam reduzidos. Quando não há a necessidade de segurar aspectos negativos, Júpiter faz com que o indivíduo esteja aberto à cultura e a vida social. Torna as pessoas mais bem-humoradas, simpáticas e receptivas. Apesar de trazer abundância material, desperta a generosidade, a nobreza e uma forte tendência a filantropia. Já o lado negativo de Júpiter traz com ele o orgulho, o ego e uma necessidade insaciável e ter e possuir bens materiais. Muitas pessoas com esse aspecto tornam-se também imprudentes e passam a confiar demais na sorte. Esbanjam sem a menor preocupação com as consequências. Outras características que acompanham ele lado negativo incluem a preguiça, extravagância, comodismo, negligência e um otimismo exagerado, levando a problemas e frustrações posteriores.
Júpiter no mapa astral nas seguintes casas:
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