Horóscopo do Dia para Peixes
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PEIXES - 19/fev a 20/mar
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Horóscopo do Dia para Peixes
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Amor
Não deixe que nada mais te perturbe e te fira. Que esse pesadelo tenha servido de lição e você dê a volta por cima.
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Trabalho
Desconecte das pessoas que têm te feito se sentir fraca e foque no seu objetivo. Se sozinha for melhor, não hesite.
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Bem Estar
Seja equilibrada e não se deixe levar por pessoas que querem te contaminar contra quem você ama.
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O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.