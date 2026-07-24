Horóscopo do Dia para Aquário
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AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
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Horóscopo do Dia para Aquário
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Amor
A tensão está no ar e uma discussão forte a causou. Coloque as cartas na mesa e busque resolver as coisas.
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Trabalho
Foque na sua missão e não se abata quando ela parecer difícil. Siga sem olhar para trás, você conseguirá.
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Bem Estar
Se continuar tão afastada sentimentalmente da pessoa amada, acabará esfriando o contato entre ambos e enfraquecendo o amor que os uniu. Tente se manter próxima e evite piorar o clima. Só o diálogo resolverá.
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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.