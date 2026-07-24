Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Uma nova amizade ou um novo relacionamento amoroso pode surgir. Você se sentirá mais dedicada e propensa a se entregar logo de cara a essa relação.
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Trabalho
Antes de tomar uma decisão muito séria, pense bem, pois pode estar sendo mal orientado ou se enganando quanto às consequências dessa atitude.
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Bem Estar
Excelente dia para deixar de fumar. Aproveite para largar esse vício e ter novos hábitos. Se precisar recorra a terapias alternativas.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.