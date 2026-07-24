Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Horóscopo do Dia para Capricórnio

Horóscopo do Dia para Capricórnio

Publicidade
Carregando...
WE
WeMystic
WE
WeMystic
Repórter
24/07/2026 23:08

compartilhe

SIGA
×
Horóscopo do Dia para Capricórnio
Horóscopo do Dia para Capricórnio crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Horóscopo do Dia para Capricórnio

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Amor Amor

    Uma nova amizade ou um novo relacionamento amoroso pode surgir. Você se sentirá mais dedicada e propensa a se entregar logo de cara a essa relação.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Trabalho Trabalho

    Antes de tomar uma decisão muito séria, pense bem, pois pode estar sendo mal orientado ou se enganando quanto às consequências dessa atitude.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Bem Estar Bem Estar

    Excelente dia para deixar de fumar. Aproveite para largar esse vício e ter novos hábitos. Se precisar recorra a terapias alternativas.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay