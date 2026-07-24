Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Passe o dia, ou o tempo livre que tiver, com seu parceiro. Além da companhia, não se esqueça de sempre alimentar esse relacionamento, mesmo que vocês já estejam há muitos anos juntos. Piscianos solteiros terão muitas oportunidades amorosas, mas sejam seletivos. Apesar das possibilidades, escolhas erradas causarão desapontamentos e corações partidos.
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Trabalho
Você se verá diante de mudanças decisivas e positivas sobre a maneira como ganha dinheiro. Não seja evasiva nem tente evitar novos desafios.
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Bem Estar
Comece a cogitar a possibilidade de fazer uma curta viagem, só você e a pessoa amada. Nem que seja durante um final de semana ou feriado de fim de ano.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.