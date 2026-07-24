Horóscopo do Dia para Sagitário

Amor Passe o dia, ou o tempo livre que tiver, com seu parceiro. Além da companhia, não se esqueça de sempre alimentar esse relacionamento, mesmo que vocês já estejam há muitos anos juntos. Piscianos solteiros terão muitas oportunidades amorosas, mas sejam seletivos. Apesar das possibilidades, escolhas erradas causarão desapontamentos e corações partidos.

Trabalho Você se verá diante de mudanças decisivas e positivas sobre a maneira como ganha dinheiro. Não seja evasiva nem tente evitar novos desafios.