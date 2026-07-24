Horóscopo do Dia para Escorpião
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ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
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Horóscopo do Dia para Escorpião
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Amor
O seu coração está livre, então, abra seus olhos para tudo o que pode te atrair e se jogue na pista.
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Trabalho
Cuidado com o excesso de energia dispensada em algo que não terá bom retorno. Tempo é dinheiro e você precisa estar sempre consciente disso.
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Bem Estar
Observe os sinais que seu corpo tem te dado e fique atenta, sobretudo, à coluna e aos joelhos.
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O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.