Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Dia favorável para investir em uma nova paquera. Alguém que você nem desconfia está de olho em você. Observe com cautela.
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Trabalho
Esqueça as intrigas e as maldades de certas pessoas, prefira concentrar-se e não se deixar abater por más energias.
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Bem Estar
Não se desanime por coisas passageiras. Desafetos são esperados, só não se pode perder as estribeiras por causa deles.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.