Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Não deixe que as suas frustrações pessoais entristeçam os outros, especialmente o seu parceiro. Saiba espairecer a cabeça antes de descontar nele.
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Trabalho
Um grande amigo deve te oferecer uma boa oportunidade de trabalho e valerá a pena considerá-la. No entanto, tire um tempo para avaliar tudo antes de aceitar a proposta.
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Bem Estar
Respeite seus limites e não comprometa seu bem-estar para agradar ninguém. Você deve vir em primeiro lugar sempre.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.