Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Você se sentirá tentada a confiar plenamente em alguém, bem como a contar um segredo que já anda pesado de carregar, mas pense muito bem antes.
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Trabalho
Suas chances de crescimento parecem ser menos favoráveis no ambiente de trabalho. Haverá um excesso de pressão sobre suas tarefas hoje.
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Bem Estar
Não se cobre tanto por atividades que deveriam te dar prazer. Tente relaxar e fazer o que está ao seu alcance.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.