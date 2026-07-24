Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Hoje vai passar o dia com a sensação de que algo de errado está se passando. Tente perceber o que poderá ser e não se arrisque demasiado. Ser paciente é uma virtude.
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Trabalho
Atenção aos conselhos e tarefas. Entre nesse ramo com muita cautela e seja certeira em suas decisões sempre.
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Bem Estar
Tente descansar sempre que se sentir exausta. Não acumule cargas que não te dizem respeito. Você em primeiro lugar.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.