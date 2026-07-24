Céu do Dia - Insights Astrológicos

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Agora que as águas acalmam, você começa a perceber o que realmente mudou dentro de si. Mercúrio direto ainda caminha devagar, por isso vale evitar conclusões apressadas. No amor, retome a conversa certa no momento certo; não use o brilho leonino para esconder vulnerabilidade. No trabalho, ideias criativas pedem plano. No dinheiro, um orçamento mais claro ajuda a recuperar confiança. A energia de Leão incentiva alegria, autoestima e expressão, mas o céu ainda pede respeito ao ritmo emocional. Você não precisa provar força; basta agir com presença. Veja como seu signo sente esse alívio.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.