Horóscopo
Mercúrio no mapa astral: o poder da comunicação
Confira o impacto de Mercúrio no mapa astral. Verifique como sua posição pode revelar insights sobre como você se expressa e se conecta.
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20/07/2026 23:14
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Hermes para os gregos e Mercúrio para os romanos: aqui estamos falando sobre o planeta que leva o nome do deus do comércio e das viagens. Em termos astrológicos, entretanto, Mercúrio no mapa astral é a representação do intelecto, da comunicação e da união entre o consciente e o subconsciente.
As características de Mercúrio no mapa astralResponsável por estabelecer uma ponte entre a matéria e o etéreo, Mercúrio no mapa astral serve tanto ao ego quanto ao Eu superior. O planeta se manifesta especialmente através da forma como se fala ou escreve, ao passo em que processa grandes volumes de informação em nosso ser. Associado às mãos e o sistema nervoso, é Mercúrio no mapa astral quem determina se a pessoa fala ou escreve demais, ou se não tem tanta habilidade para essas atividades. Tal característica é que pode definir futuros oradores ou críticos, por exemplo. Quando Mercúrio está bem posicionado no mapa, o indivíduo é capaz de compreender, processar e armazenar muito bem as informações fornecidas. O planeta simboliza diversas pessoas que nos cercam ao longo da vida, como os colegas de escola, de trabalho, os amigos que nos acompanham nessas fases e até mesmo os irmãos, primos e vizinhos. Mercúrio é planeta mais próximo do Sol, portanto ele sempre estará no seu signo solar, no signo solar anterior ou posterior. Ou seja, você sempre terá as características do seu signo na maneira como pensa e se comunica (ou do signo posterior ou anterior ao seu). Por exemplo, se você é do signo de Peixes, mas Mercúrio está em Áries, você tende a ser alguém muito criativo e de essência viajante, inerente a Peixes. No entanto, Áries fará de você um comunicador impulsivo e que dificilmente dá chances para que alguém fale ou sequer absorva tudo o que disse.
Lados positivos e negativosSua influência contribui para uma maior curiosidade, raciocínio, aprendizagem, comunicação falada e escrita, habilidades manuais e outras reações motoras. No entanto, lados positivos e negativos precisam ser pesados diante desse astro. Dentre suas positividades, Mercúrio traz características como a perspicácia, praticidade, engenhosidade, diplomacia e muita habilidade manual e intelectual. Pessoas de bom Mercúrio são investigativas e podem ser excelentes gerentes ou comunicadores. Não é raro vê-las também em profissões artísticas. Por outro lado, um mau Mercúrio pode trazer problemas de ordem física, além de irresponsabilidade, nervosismo e personalidade um tanto quanto superficial. Quando existe determinada tensão desse astro, a pessoa pode se tornar sarcástica, mentirosa e usar da falsidade para ludibriar os outros. Outros tipos negativos de Mercúrio estão naqueles que falam demais, mas não têm objetividade nisso. Demoram muito a conseguir explicar algo. Mesmo aqueles mais perspicazes e inteligentes podem se ver distraídos. Quanto Mercúrio no mapa astral é fraco, as crianças nascidas sob este aspecto começam a falar tarde. Já um astro aflito influencia o estresse e os ataques de pânico com maior frequência.
Mercúrio no mapa astral nas seguintes casas:
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