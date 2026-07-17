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Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado

Confira neste artigo os cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado e ainda qual é a energia de cada um deles.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
17/07/2026 23:32

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Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado
Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado crédito: Wemystic
Nos círculos espirituais e holísticos, a crença nos poderes dos cristais tem sido uma prática antiga. Esses minerais naturais são considerados portadores de energias e propriedades que podem influenciar nosso bem-estar emocional, espiritual e até físico. No entanto, há quem acredite que certos períodos astrológicos, como o Mercúrio Retrógrado, podem interferir na eficácia desses cristais, tornando-os menos benéficos ou até mesmo desaconselháveis para uso. Você sabia disso? Confira neste artigo os Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado!

Cristais que você deve usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado

  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Pirita

    Pirita

    Poderoso amuleto de proteção contra manipulação, energias negativas e ataques psíquicos, não se esqueça que a Pirita também é conhecida como Ouro de Tolo. Ela pode ser utilizada ao lado do seu computador ou celular para evitar cair em golpes ou fraudes, mas há uma chance que seus olhos brilhem diante de soluções fáceis (e duvidosas). Ver Pirita na Loja Virtual
  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Cornalina

    Cornalina

    Com uma extraordinária energia positiva, de vitalidade, fertilidade e coragem, a Cornalina pode proporcionar um estímulo demasiado para esse período, em que a calma e a clareza mental são necessárias para revisões e reflexões. E se aquela paixão do passado chegar com um oi, sumida, as chances de cair nessa conversa são grandes! Ver Cornalina na Loja Virtual
  • Citrino

    Citrino

    Cristal do veloz Mercúrio, o Citrino é aquele que vai impulsionar novos negócios, vendas, compras, transações tudo aquilo que Mercúrio retrógrado pede pra você NÃO fazer. Seu uso exige uma comunicação mais clara para manifestar o que deseja, especialmente no trabalho e nas finanças. Então, melhor deixar para uma outra oportunidade. Ver Citrino na Loja Virtual
  • Olho de Tigre

    Olho de Tigre

    Pedra da coragem, da sorte e do sucesso, a Olho de Tigre potencializa talentos, especialmente se você estiver em busca de fama e fortuna. Ainda que também atue como escudo protetor contra inveja e mau-olhado, pode ter que tomar um cuidado adicional durante o período de Mercúrio retrógrado para que ninguém queira te passar a perna ou faça fofoca com o seu nome. Quem brilha, incomoda! Ver Olho de Tigre na Loja Virtual
  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Hematita

    Hematita

    Apesar de ser uma pedra também associada ao planeta Mercúrio (além de Marte), a Hematita possui um fogo oculto muito intenso, que pode culminar em impulsividade e na vontade de atingir o sucesso custe o que custar. Isso pode levar a comportamentos como manipulação e chantagem, e as chances de cair do cavalo durante Mercúrio retrógrado são altas! Ver Hematita na Loja Virtual
  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Crisotila

    Crisotila

    Está tudo bem em ser uma pessoa sincera, mas às vezes a verdade pode machucar; especialmente durante esse período marcado por falhas na comunicação. A Crisotila é uma pedra que ajuda na conexão com o verdadeiro eu, o que é ótimo num processo de autorreflexão, mas delicado na hora de se expressar e se relacionar com outras pessoas.

E quais cristais usar?

Calma, não precisa se desesperar! Mercúrio retrógrado também tem aliados do mundo mineral para te ajudar a lidar com esses perrengues da melhor forma possível às vezes até mesmo extraindo valiosas lições disso tudo. Vamos conferir quais são os cristais que você pode usar sem medo?
  • Malaquita

    Malaquita

    Além de ser uma pedra de proteção que atua contra a radiação emitida por aparelhos eletroeletrônicos, a Malaquita também vai manter pessoas desagradáveis bem longe de você. Durante o período de Mercúrio Retrógrado, é um excelente cristal para manter ao lado do celular a fim de evitar ligações e mensagens indesejadas. Apenas tome cuidado com ela se você tiver um passado mal resolvido pois, nesse período, a pedra pode trazer à tona sentimentos reprimidos (e a Malaquita é poderosa tanto para amplificar energias positivas, quanto negativas, viu?). Ver Malaquita na Loja Virtual
  • Turquesa

    Turquesa

    Durante Mercúrio Retrógrado, não saia sem a sua Turquesa! Isso porque esse é o cristal da comunicação e deve ser usado quando você precisa transmitir uma informação com precisão ou suspeita que alguém está equivocado. É uma pedra que vai te ajudar a esclarecer mal-entendidos e evitar cair em pressões ou chantagens emocionais. Ver Turquesa na Loja Virtual
  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Aragonita

    Aragonita

    Durante Mercúrio Retrógrado, o passado pode ser um problema, já que ele tende a bater à porta. A Aragonita auxilia no processo de liberar ódio e mágoas dos erros que você (ou outras pessoas) possam ter cometido. Também promove calma e coloca na ponta da língua os argumentos que você precisa durante conversas complicadas. Ver Aragonita na Loja Virtual
  • Sodalita

    Sodalita

    Pedra da sabedoria relacionada a Júpiter, a Sodalita pode te ajudar a encontrar as palavras certas para se expressar e segurar a empolgação pra não tomar decisões precipitadas ou impulsivas. Tenha uma ao lado sempre que precisar analisar e revisar informações. Devagar, e sempre! Ver Sodalita na Loja Virtual
  • Quartzo Rosa

    Quartzo Rosa

    Se as confusões, os mal-entendidos e os problemas do passado estão aparecendo na sua vida, dá-lhe Quartzo Rosa. Ele é excelente para promover reconciliações, anular a frieza e aliviar feridas causadas por traições ou grosserias que causaram mágoas. Então, se precisa ter uma conversa franca com alguém que ama, ele pode te ajudar nesse período conturbado. Ver Quartzo Rosa na Loja Virtual
  • Cristais para usar ou evitar durante Mercúrio Retrógrado - Ônix

    Ônix

    Muito utilizada para clareza mental, a Ônix pode ser uma grande aliada na tomada de decisões quando existe muita confusão ao redor ou situações que te colocam sob pressão. Seu uso proporciona paz ao caos do portador e ajuda a não cair em conversinhas que tentam te enganar ou te desviar do seu caminho. No entanto, aqui vai um adendo: Mercúrio retrógrado não é um período favorável para decisões importantes, então só utilize essa pedra se a decisão for mesmo inevitável. Ver Ônix na Loja Virtual
E, para finalizar, não se esqueça que a sensibilidade dos cristais ao Mercúrio Retrógrado pode variar de pessoa para pessoa, e algumas podem não sentir qualquer diferença ao utilizá-los durante esse período. E está tudo bem! Sendo assim, a escolha de usar ou evitar certos cristais durante o Mercúrio Retrógrado é uma decisão pessoal. Se você se sentir conectado e beneficiado por esses cristais mesmo durante esse período astrológico, siga sua intuição e faça o que funciona melhor para você. Saiba mais :

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