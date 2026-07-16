Espiritualidade
Conheça os santos padroeiros das profissões e suas datas
Aprofunde-se sobre os conhecimentos dos santos padroeiros das profissões e suas datas de celebração. Conecte-se com a espiritualidade que guia e protege os trabalhadores.
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16/07/2026 23:16
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Os anjos e santos padroeiros têm um papel importante na proteção de pessoas, animais e lugares. Eles são figuras espirituais a quem recorremos para buscar orientação e auxílio. Além dos santos padroeiros gerais, também existem os santos dedicados a profissões específicas, conhecidos como santos das profissões. O trabalho, mais do que uma simples ocupação para nosso sustento, é um caminho que nos conduz à santidade. Enfrentar diariamente nossas responsabilidades profissionais, mesmo em empregos que muitas vezes não trazem satisfação, é uma forma de sacrifício que nos aproxima de Deus. Neste artigo, explore os santos padroeiros de diversas profissões e descubra como suas orações podem trazer conforto e intercessão divina em sua jornada profissional.
Saiba mais:
Santos Padroeiros das profissõesAdministradores: São José - 19/03 Advogados e juristas: Santo Ivo de Kermantin 19/05 Agricultores: São Medardo 8/06 e Santo Isidoro - 10/05 Arquitetos: São Raimundo Gayrard e São Tomé -ambos em 3/07 Artesãos: São Lucas 18/10 Bombeiros: São Jorge -23/04 Cabeleireiros: São Brás 3/02 e São Luís IX -25/08 Cientistas: Santo Alberto Magno - 15/11 Cirurgiões: São Roque 16/08, São Lucas - 18/10 e São Lamberto 17/09 Confeiteiros e padeiros: São Miguel - 29/09 Contabilistas: São Mateus 21/09 Costureiras: São Joaquim 26/07 Cozinheiros: São Lourenço 10/08 e São Benedito 5/10 Dançarinos: São Vito, mártir 15/06 Ecologistas: São Francisco de Assis 4/10 Enfermeiras: São Camilo de Lellis 14/07 Engenheiros: São Tomé 3/07 Escritores: São Francisco de Sales 24/01 e São João 27/12 Escultores: São Lucas 18/10 Farmacêuticos e cirurgiões: São Cosme e Damião 26/09 Funcionários públicos: São Judas Tadeu 28/10 Jardineiros: São Fiacre 30/08 Joalheiros: Santo Elói de Chaptelat 1/12 Jornalistas: São Francisco de Sales 24/01 Juristas e procuradores: Santo Ivo de Kermantin 19/05 Marinheiros: São Nicolau de Bari 6/12 e Santo Erasmo 2/06 Médicos: São Lucas 18/10 e São Cosme e Damião 26/09 Metalúrgicos: Santo Elias 1/12 Militares: São Jorge 23/04 e Santo Expedito 19/04 Modistas: São João Batista 24/06 Motoristas: São Cristóvão 25/07 Motoristas de táxi: São Fiacro 30/08 Músicos: São Gregório Magno 3/09 Operários: São José Operário 1/05 Pedreiros: São Tomé 3/07 Pescadores: São Pedro 29/06, Santo André 30/11 e Santo Erasmo 2/06 Professores: João Batista de la Salle 7/04 Publicitários: São Bernardino de Sena 20/05 Radialistas: São Brás 3/02 Sacerdotes e párocos: São João Maria Vianney 4/08 Veterinários: Santo Elói 1/12
O poder dos santosAcenda uma vela e ore com muita fé para o seu santo padroeiro. Ele vai atender sua prece e fazer com que tenha sucesso em sua profissão. Os que pereceram em amizade de Deus, podem interceder por nós, que ainda estamos na Terra. Através do poder de Cristo, Mediador entre Deus e os homens, os santos podem interceder por nós, junto ao Pai.
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