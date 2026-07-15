Aromaterapia
Incenso de cedro: o aroma para ter sucesso nas vendas
Aprenda sobre o incenso de cedro e sua conexão mística com o sucesso nas vendas. Transforme sua abordagem comercial com este segredo milenar!
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15/07/2026 23:28
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Você costuma utilizar o incenso de cedro? Vamos te dar boas razões para começar a utilizá-lo! O poderoso aroma amadeirado desse incenso traz muitos benefícios ao seu corpo por completo, listamos os principais abaixo.
O aroma majestoso e nobre do incenso de CedroO cedro é uma árvore que produz uma madeira nobre de onde é extraído o precioso óleo utilizado na criação de perfumes, produtos de beleza, óleos essenciais e muitos outros produtos. Muitos dos perfumes mais cobiçados mundialmente têm como base o óleo de cedro. Na antiguidade, Reis e Sacerdotes exigiam que seus templos e tronos fossem construídos com essa madeira, para mostrar poder e soberania. Já os Egípcios utilizavam do óleo de cedro para fazer a mumificação, acreditando que ele preservava as características físicas dos mortos. O incenso de cedro utiliza deste óleo para trazer ao seu corpo e ao seu ambiente toda a energia dessa árvore majestosa.
Os efeitos do incenso de cedroO aroma do incenso de cedro traz relaxamento, purificação e harmonia imediatos ao ambiente. Ele contribui de forma profunda para o fortalecimento da autoestima, da autoconfiança e da autoaceitação. Seu processo de evolução interna é tão grande, que se acredita que os usuários rejuvenescem ao recuperar a sua própria energia. É indicado na aromaterapia no tratamento da ansiedade, da tensão nervosa, da insônia, da depressão e da agressividade. Outros efeitos para o corpo físico: o alívio da artrite, a melhor circulação sanguínea e o desenvolvimento da concentração. É conhecido como o incenso da força física, da coragem e da determinação. Por esses benefícios, esse incenso está diretamente ligado ao sucesso financeiro. O incenso de cedro é o mais recomendado para comércios, pois atrai clientes e vendas, gerando prosperidade material. É um incenso de vibração masculina, forte, amadeirado, de vibração intensa. Por sua força, repele insetos, camundongos, mosquitos, traças e outros animais indesejáveis em casa. Apesar da intensidade, ele ativa estados meditativos, facilitando a meditação em dias agitados.
Como utilizar o incenso de cedroApesar do seu aroma intenso e poderoso, não existe contraindicação na utilização desse incenso aromático. Recomenda-se que ele seja queimado todos os dias, de preferência no fim do dia. Em estabelecimentos comerciais, a indicação é utilizá-lo sempre ao abrir as portas, pela manhã, no início do expediente. Para aumento da autoestima e autoconfiança, a sugestão é colocar o incenso para queimar no banho, num processo de limpeza física e emocional que faz com que todas as nossas inseguranças desçam pelo ralo. Para proteção e limpeza espiritual, acenda o incenso de cedro e gire-o 3 vezes ao redor da sua cabeça, invocando o seu anjo da guarda.
Benefícios para os negóciosO uso do incenso de cedro pode trazer vários benefícios para o ambiente de negócios:
- Purificação do Espaço: O incenso de cedro é excelente para limpar energias negativas do ambiente, criando um espaço mais harmonioso e propício para a prosperidade.
- Atração de Prosperidade: Acredita-se que o aroma do cedro atrai energias de prosperidade e sucesso, ajudando a melhorar as finanças e a atrair novas oportunidades de negócios.
- Aumento da Foco e Produtividade: Queimar incenso de cedro pode ajudar a melhorar a concentração e a produtividade, fatores essenciais para o sucesso nos negócios.
Como usar o incenso de cedro para aumentar as vendas?Antes de iniciar qualquer ritual, é importante limpar energeticamente o seu espaço de trabalho e definir uma intenção. Acenda um incenso de cedro e passe pela área, focando nos cantos e lugares onde a energia pode ficar estagnada. Aproveite também para definir uma intenção clara. Pode ser algo como "atrair prosperidade e aumentar as vendas no meu negócio". Feito isso, enquanto o incenso queima, visualize seu negócio prosperando, com clientes satisfeitos e aumento nas vendas. Mantenha a positividade durante toda a queima, enquanto se concentra em sua intenção. Manter uma mentalidade positiva e acreditar na eficácia do ritual é crucial. Por fim, para assegurar que a energia positiva vai continuar fluindo, é recomendado queimar incenso de cedro regularmente, como parte de sua rotina de limpeza energética semanal. Saiba mais:
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