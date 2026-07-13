Horóscopo
Sol no mapa astral: o ego e a sua essência de vida
Sol no mapa astral: Entenda o significado do Sol no mapa astral.
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13/07/2026 23:31
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Este provavelmente é o astro mais importante para a astrologia. Afinal, é o Sol no mapa astral que define seu signo solar, ou seja, a sua essência e natureza do seu verdadeiro ser. Considerado o coração do zodíaco, o Sol é o ego e a vontade consciente de se mostrar ao mundo. Mesmo que alguns possam não se identificar totalmente com ele, o Sol representa aquele lado que se manifesta sobre o propósito principal de nossas vidas o que pode acontecer através de assuntos pessoais ou profissionais.
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As características do Sol no mapa astralAstrologicamente, o Sol no mapa astral representa a idade adulta (de 20 a 40 anos) e é o princípio ativo e a energia masculina (yang). Geralmente é representado pela figura do herói, associado a reis, presidentes, príncipes, líderes políticos e outros. Portanto, novamente temos a presença do ego, que será manifestado de acordo com a Casa em que estiver presente no momento do seu nascimento. Por exemplo, se o seu Sol no mapa astral está na Casa 1, isso significa que o ego está todo voltado a si mesmo. Mas se estiver na Casa 7, o ego está direcionado ao seu parceiro e a outros relacionamentos. O posicionamento do Sol também é muito importante para determinar a intensidade em que o brilho do astro-rei nos permitirá iluminar as questões inerentes a cada Casa. Nos casos de Casas em que a presença do Sol poderia causar consequências maléficas, a intensidade do seu brilho pode atuar de forma positiva, queimando as possibilidades negativas. Para que isso ocorra, a conjunção do Sol com algum planeta deve estar em até 6 graus de distância (exceto Mercúrio, que entra em combustão com até 1 grau).
Lados positivos e negativosNão somente uma questão de ego, o Sol no mapa astral representa outras virtudes e também defeitos do indivíduo. Dentre os fatores positivos, podemos ressaltar a autonomia e a identidade, permitindo que se tenha autoconfiança e independência. Com isso, o Sol permite que você se expresse e realize suas ambições sempre de acordo com o signo apontado por ele no momento de seu nascimento. Por outro lado, as negatividades do Sol incluem o orgulho, a vaidade e muitas vezes o comportamento superior perante aos demais. Para atingir o sucesso, as pessoas de Sol forte podem até mesmo ceder a atitudes equivocadas. Apesar disso, os aspectos negativos do Sol se estendem ao despertar sentimentos como a submissão, timidez e a tendência de se sentirem humilhados. Existe ainda alguma dificuldade em assumir cargos de chefia.
Sol no mapa astral nas seguintes casas:
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