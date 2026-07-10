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Pedra da Lua: os poderes e usos dessa pedra mística
Os mistérios da Pedra da Lua: seus poderes místicos e como ela pode influenciar positivamente sua espiritualidade e bem-estar emocional. Não perca esse estudo fascinante!
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10/07/2026 23:19
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaA pedra da lua é um cristal de rara beleza, encontrado principalmente na Índia e na Austrália. Este fascinante mineral possui uma forte ligação com a lua e é conhecido por intensificar a intuição e as emoções das pessoas. Mergulhe conosco no mundo místico da pedra da lua e descubra mais sobre suas características e significados.
Pedra da Lua
Pedra da força e aumenta as influências da Lua na Terra. Sinta toda a proteção da Pedra da Lua Indiana.
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Significado da Pedra da LuaA pedra da lua é reverenciada como a "pedra da força" e a "pedra do poder feminino", devido à sua profunda conexão com a energia feminina. Este cristal traz inúmeros benefícios físicos e espirituais, especialmente para as mulheres, intensificando a intuição, promovendo o equilíbrio emocional e melhorando a criatividade. Conhecida e valorizada desde os tempos antigos, a pedra da lua foi usada por várias civilizações para aproveitar sua poderosa energia. Continue lendo para descobrir como você pode usufruir dos benefícios dessa pedra mística.
Para que serve a Pedra da Lua?A pedra da lua possui uma ampla gama de propriedades benéficas. Ela estimula a intuição, ajudando as pessoas a se conectarem mais profundamente com suas emoções e reflexões. Este cristal também aumenta a criatividade, tornando-o um aliado perfeito para artistas e criativos. Além disso, promove o equilíbrio emocional, ajudando a harmonizar sentimentos e trazendo uma sensação de paz interior. Frequentemente utilizada em joias, a pedra da lua pode ser usada como um amuleto para atrair amor, fertilidade e prosperidade. Muitos acreditam que usar essa pedra ajuda a fortalecer as conexões amorosas e a trazer abundância em várias áreas da vida. Na meditação, a pedra da lua é usada para promover calma e tranquilidade, facilitando a introspecção e a conexão espiritual.
Benefícios e Propriedades da Pedra da Lua
No corpo espiritual e emocionalAcredita-se que esta pedra com seus reflexos prateados e azulados (à semelhança da lua) traga paz, harmonia e amor a pessoas e ambientes. Ajuda a acalmar, esquentar ou aquietar emoções e reações exageradas de acordo com a nossa necessidade. Ao mesmo tempo, ela é capaz de nos dá clarividência para perceber que tudo que acontece conosco faz parte de um ciclo constante de transformações que nos leva à evolução. Equilibra as energias femininas e masculinas. Funciona como um antídoto para mulheres que possuem uma feminilidade agressiva ou para homens com tendências machistas. Aflora a sensibilidade e a intuição, desenvolvendo dons psíquicos. Facilita a abertura para assuntos espirituais e reforçam habilidades psíquicas que ajudam as pessoas a se conectarem com sua natureza subconsciente.
No corpo físicoAlém de equilibrar as energias como descrito acima, ela ainda é indicada para aliviar os sintomas da TPM, contribui para a concepção aumentando a fertilidade, para gravidez, pacífica o parto e estimula a produção de leite na amamentação. Mas atenção, como ela aflora e intensifica as emoções femininas, durante o período menstrual (especialmente se ele coincidir com a lua cheia) as mulheres devem evitar o contato com essa pedra. Traz benefícios ao sistema digestivo e reprodutor além de acelerar o metabolismo (o que traz como consequência um emagrecimento mais rápido).
Como utilizar a Pedra da Lua?Na meditação, essa pedra pode ser utilizada sobre qualquer chakra. Os mais indicados são o 6º e o 7º chakra. Para estimular a energia, você pode utilizá-la como um acessório, em um colar ou anel, por exemplo. Pode também utilizá-la em um banho: basta mergulhá-la na banheira ou deixar em imersão em uma bacia com água por algumas horas e depois tomar um banho com essa água após o seu banho de higiene normal. Para uma boa noite de sono e estímulo da fertilidade, sugerimos colocar o cristal debaixo do seu travesseiro antes de dormir. Essa prática também contribui para o afloramento da sua sensibilidade, intuição e feminilidade.
Acessórios com Pedra da LuaUtilize a Pedra da Lua quando precisar aumentar as energias positivas da sua casa ou do seu corpo e espírito. Pode ser utilizada também quando precisar se conectar com o seu sagrado feminino, em rituais de enterrar a lua. Para potencializar o seu poder, faça um ritual de evocação das deusas sagradas: Utilizando um acessório com a Pedra da Lua e uma roupa branca, acenda uma vela para o amor para perfumar um ambiente, apagando todas as luzes artificiais. Coloque uma música instrumental, de preferência com sons místicos, e comece a dançar. Mexa o seu corpo como quiser, o importante é seguir a sua intuição e se deixar levar em um estado meditativo. Finalize se ajoelhando e elevando as mãos para o céu, agradecendo à Deusa Maior e a todas as mulheres da sua constelação familiar.
Como identificar a Pedra da Lua verdadeira?Para identificar a pedra verdadeira, é importante adquirir a pedra de um vendedor confiável. A pedra verdadeira é um mineral composto de feldspato potássico com um reflexo brilhante e iridescente, que pode ser visto quando a pedra é movida sob a luz. Ela tem maior ocorrência na Índia e na Austrália. Olhando atentamente para a sua pedra, a olho nu ou com uma lupa, você verá que uma verdadeira pedra da lua é feita de impurezas e inclusões, as cores são menos uniformes e vivas. Muitas lojas comercializam a pedra sintética, ou opalina, que é produzida em laboratório. Essa pedra se caracteriza por ser muito perfeitinha, brilhante e de preço mais baixo. Nessa imagem abaixo, as primeiras duas pedras são naturais e verdadeiras, e a última, a opala ou opalina, é sintética. Ver pedra da Lua na Loja WeMystic Saiba mais:
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