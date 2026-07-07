Consciência Plena
Como fazer uma limpeza espiritual em 5 passos?
Descubra como alcançar paz interior em 4 passos simples. Explore técnicas eficazes para limpeza espiritual e transforme sua vida positivamente agora!
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07/07/2026 23:32
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A busca pela limpeza é uma constante em nossas vidas: tomamos banho diariamente, lavamos nossas roupas, limpamos nossas casas, cuidamos do carro e dos nossos objetos pessoais. Sabemos que a sujeira pode prejudicar nosso corpo físico. Porém, muitas vezes esquecemos que também precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. A sujeira emocional pode ser igualmente danosa, acumulando negatividade e desordem em nossa mente e alma. Para restaurar a harmonia e o equilíbrio em nossas vidas, é essencial realizar uma limpeza espiritual regular. Neste guia, vamos mostrar passo a passo como você pode efetuar essa purificação e afastar tudo o que impede seu bem-estar espiritual.
Por não saber da importância da limpeza espiritual, muitas pessoas ficam carregando cargas negativas por um longo período e não sabem como se livrar delas. As sombras aproveitam das pessoas vulneráveis para causar atitudes e momentos de agressividade, tristeza repentina, desânimo, falta de confiança e de força de vontade. É possível livrar-se dessas cargas negativas renovando as suas energias com a limpeza espiritual.Importante: durante a limpeza espiritual pode ser que o seu pensamento se desvie e você se desconcentre ao lembrar de alguma coisa ou algum assunto que não seja relacionado à renovação energética. Tente ignorar esse pensamento, anulá-lo de sua cabeça durante o período da limpeza e voltar o foco para onde ele estava antes da distração. Com o tempo, você irá se acostumar a manter a concentração e não se distrair.
Ao terminar sua limpeza, procure estabelecer uma rotina para repeti-la com frequência e manter suas energias sempre positivas e sua aura sempre limpa. Comece aos poucos, quando sentir mais necessidade e vá inserindo novas limpezas no seu dia a dia até conseguir fazer dela um hábito diário, que só vai tomar 5 minutos do seu dia e vai trazer resultados positivos para o seu bem-estar. Veja também:
Limpeza espiritual como descarregar todas as forças negativas?
Por não saber da importância da limpeza espiritual, muitas pessoas ficam carregando cargas negativas por um longo período e não sabem como se livrar delas. As sombras aproveitam das pessoas vulneráveis para causar atitudes e momentos de agressividade, tristeza repentina, desânimo, falta de confiança e de força de vontade. É possível livrar-se dessas cargas negativas renovando as suas energias com a limpeza espiritual.
Respirações profundasNão duvide do poder da respiração profunda, ele é real. As respirações profundas acalmam o nosso corpo físico e espiritual, causando uma sensação de relaxamento. Para fazer a limpeza espiritual, faça cerca de 20 respirações profundas, bem lentas. Lembre-se de respirar corretamente: inspire pelo nariz e sinta o seu abdômen inflar, não o seu peito. Depois expire pelo nariz, o ideal é que o tempo de inspiração e expiração seja semelhante.
Criar uma conexão com o divinoVocê deve criar uma conexão espiritual com a entidade divina, seja ela Deus, um santo, anjos, orixás ou a divindade que você acredita, independentemente da sua crença. Imagine um túnel de luz bem longo, e a luz que banha esse túnel deve ser aquela ligada à divindade. Para Deus, normalmente pensa-se em um túnel dourado, para anjos um túnel azul, para Maria um túnel branco, ou a cor que lhe traga paz e conecte você a essa divindade. Você deve se imaginar percorrendo calmamente esse túnel até o encontro do divino. O tempo dessa etapa varia de pessoa para pessoa, você pode começar com 20 segundos, 30 segundos e ir alongando conforme essa etapa for te trazendo paz.
Enviar a sua intençãoCom um canal estabelecido, é hora de especificar a necessidade da sua limpeza espiritual. Você pode começar essa etapa com uma oração de sua preferência, ou uma oração espontânea àquela divindade que você está se conectando. Em seguida, deixe clara a sua necessidade de limpeza emocional e renovação espiritual, peça para livrar-se de toda carga negativa, de toda inveja, de toda avareza, de toda a ira que possa estar em sua vida. Lembre-se de estar muito concentrado e focado neste desejo e fazer esse pedido de limpeza de forma positiva.
Exalte e desenvolva o sentimento de gratidão dentro de siA gratidão é um sentimento especial e essencial à limpeza espiritual. Enalteça esse sentimento dentro de você, sinta-se grato por tudo que tem, por tudo que você é, por tudo que conquistou e por ter capacidade de poder ir atrás daquilo que quer conquistar. Agradeça o dom da vida, agradeça pelas pessoas que te amam e que você ama.
Aposte nas ervas e terapias energéticasAs práticas energéticas de limpeza espiritual são essenciais para purificar e revitalizar o corpo e o espírito. A queima de ervas como sálvia branca e palo santo, conhecida como "smudging", libera fumaça que dissipa energias negativas do ambiente. Além disso, os banhos de ervas utilizam plantas como arruda, lavanda e alecrim para purificar o campo energético pessoal. Por fim, terapias energéticas como o Reiki canalizam a energia universal através das mãos do praticante, promovendo a cura e o equilíbrio energético. Essas práticas combinadas ajudam a manter a saúde espiritual, afastando negatividade e promovendo harmonia e bem-estar.
Rotina de limpeza espiritual
Ao terminar sua limpeza, procure estabelecer uma rotina para repeti-la com frequência e manter suas energias sempre positivas e sua aura sempre limpa. Comece aos poucos, quando sentir mais necessidade e vá inserindo novas limpezas no seu dia a dia até conseguir fazer dela um hábito diário, que só vai tomar 5 minutos do seu dia e vai trazer resultados positivos para o seu bem-estar. Veja também:
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