Como fazer uma limpeza espiritual em 5 passos?

Aposte nas ervas e terapias energéticas

As práticas energéticas de limpeza espiritual são essenciais para purificar e revitalizar o corpo e o espírito. Acomo sálvia branca e palo santo, conhecida como "smudging", libera fumaça que dissipa energias negativas do ambiente. Além disso, osutilizam plantas como arruda, lavanda e alecrim para purificar o campo energético pessoal. Por fim,como o Reiki canalizam a energia universal através das mãos do praticante, promovendo a cura e o equilíbrio energético. Essas práticas combinadas ajudam a manter a saúde espiritual, afastando negatividade e promovendo harmonia e bem-estar.