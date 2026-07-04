Horóscopo
Netuno no mapa astral: o planeta das artes e do idealismo
O que o planeta Netuno significa no seu mapa astral? Entenda o planeta das artes e do idealismo mais a fundo.
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04/07/2026 23:20
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Netuno no mapa astral é a representação do deus romano do mar, tendo como inspiração Poseidon, o deus dos oceanos na mitologia Grega. Assim como sua figura mitológica, o glifo desse planeta leva consigo a imagem de um tridente, com as pontas voltadas para o céu, representando nosso desejo em alcançar o Divino. No entanto, seu cabo nos traz de volta à realidade, lembrando que somos apenas humanos.
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As características de Netuno no mapa astralNetuno no mapa astral é o planeta relacionado às artes, beneficiando artistas, cineastas, escritores, místicos e mártires. No entanto, torna propenso o consumo de substâncias psicotrópicas que possibilitam a fuga da realidade um perigo que pode levar ao vício. Netuno é um planeta que leva cerca de 14 anos para atravessar cada signo. Portanto, assim como Urano, ele influencia tanto as características coletivas quanto individuais. Sua função é trazer o idealismo dos heróis para a realidade. Sendo assim, o indivíduo deve ser capaz de compreender suas próprias limitações e a realidade que o cerca. Na sociedade, Netuno no mapa astral representa os sonhos e o comportamento de toda uma geração (aquela compreendida pelos 14 anos de sua vigência), como as roupas, os gostos musicais, os filmes favoritos, dentre outros fatores culturais e sociais. Já no indivíduo, o planeta exerce uma influência de mão dupla, pois representa os assuntos que não se consegue enxergar com clareza. É possível que ele traga tanto a criatividade, compaixão e inspiração, quanto a falta de todas essas características.
Lados positivos e negativosComo já se pôde perceber, no âmbito individual de Netuno no mapa astral pode dar ou tirar uma série de caraterísticas de sua vida. Tudo depende de pessoa para pessoa, de acordo com a Casa e a intensidade em que o planeta está aspectado. Em termos positivos, Netuno traz bondade, compaixão e muita inspiração para os assuntos artísticos e/ou místicos. Com exacerbada sensibilidade intuitiva, afeta pessoas com a busca pela redenção e a transcendência, com capacidade de se dedicar e se sacrificar pelo que acredita. O lado negativo da aspectação coloca em evidência características com a apatia, ingenuidade, passividade, narcisismo e o desejo de ser eternamente tratado como criança. Essa formação tende a ser muito perigosa, principalmente nas questões amorosas, com tendência a comportamento destrutivo e aprisionamento mútuo pode ser muito difícil para essas pessoas se livrarem de tais relações. Esse perfil negativo pode passar a idealizar demais a realidade, se impressionando com facilidade. Instabilidade emocional e ideias tumultuadas são frequentes. São pessoas desorganizadas, introvertidas, indecisas e que passam a sofrer e se frustrar demais abrindo espaço para o consumo de drogas.
Netuno no mapa astral nas seguintes casas:
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