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Lua Crescente: influências de ideias, estabilidade e crescimento

Lua Crescente: Influências e curiosidades da Lua Crescente.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
01/07/2026 23:29

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beatiful young woman lying on sand with pink and white lilies on the beach at sunset
beatiful young woman lying on sand with pink and white lilies on the beach at sunset crédito: Wemystic
Cada fase lunar tem sua própria influência física e cósmica em nossas vidas, sendo a Lua Crescente a segunda fase de um ciclo composto de basicamente 4 estágios, embora, na verdade, sejam 8, como explicamos neste artigo. É de grande valor entender que cada fase lunar é marcada por um tipo diferente de energias, bem como conhecer como cada uma delas atua e o que representam; tal compreensão permite que coordenemos nossas atitudes de um modo que elas entrem em sincronia com essas energias e assim sejam favorecidas.

A Lua Crescente e as Finanças

Assim como a fase anterior, a Lua Crescente é um período bom para mudanças, porém mesmo que seja favorável ao início de novos trabalhos, sua energia está mais intimamente relacionada ao desenvolvimento de ideias e a concentração de esforços em seu crescimento. É um bom período para se executar planos e testar sua funcionalidade.

A Lua Crescente e a Saúde

Aqueles que aguardaram a passagem da Lua Nova agora podem se sentir mais confortáveis na realização de cirurgias, já que o momento lunar é mais energético no sentido de crescimento, sendo favorável a processos de cicatrização. Quem deseja seguir uma dieta para ganho de peso deve aproveitar a situação e investir em planos para esse segmento.

A Lua Crescente e os Relacionamentos

A Lua agora irá ser mais amigável com quem precise reunir um grande número de pessoas em atividades como palestras e ensaios. Aqueles relacionamentos que tenham início nesse período devem ter boas chances de progredir e serem duradouros.

Influências e curiosidades

A Lua Crescente é a segunda etapa de um ciclo lunar dividido em quatro fases, ocorrendo durante cerca de sete dias e meio a pós a Lua Nova, marcando a entrada de uma quadratura. O que se chama de quadratura é o momento em que a Lua se desloca em 90º em relação ao Sol, com vórtice em relação à Terra. Esse é o primeiro quarto ou quarto-crescente onde a Lua é banhada a cada dia mais pelos raios solares e torna-se gradativamente mais visível e brilhante. Essa fase deve ter especial atenção à realização de rituais de continuidade, pois o padrão que for predominante durante a Lua Crescente deve perdurar e progredir durante o restante do ciclo até que se complete. Aqueles que iniciaram algum projeto em tempos de Lua Nova devem estar preparados para lidar com obstáculos e imprevistos, já que as energias presentes durante essa fase lunar podem representar uma desarmonia entre qualidades. Apesar de exigir mais garra e esforços para que os novos projetos vinguem, esse período costuma ser de muito movimento e agitação justamente para que estes projetos acelerem e cresçam. O momento deve ser aproveitado para aparar algumas arestas, corrigir erros ou realizar mudanças que sejam necessárias enquanto a investida ainda não tomou uma forma concreta. Saiba mais:

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