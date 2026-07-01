Consciência Plena
Lua Crescente: influências de ideias, estabilidade e crescimento
Lua Crescente: Influências e curiosidades da Lua Crescente.
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01/07/2026 23:29
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Cada fase lunar tem sua própria influência física e cósmica em nossas vidas, sendo a Lua Crescente a segunda fase de um ciclo composto de basicamente 4 estágios, embora, na verdade, sejam 8, como explicamos neste artigo. É de grande valor entender que cada fase lunar é marcada por um tipo diferente de energias, bem como conhecer como cada uma delas atua e o que representam; tal compreensão permite que coordenemos nossas atitudes de um modo que elas entrem em sincronia com essas energias e assim sejam favorecidas.
A Lua Crescente e as FinançasAssim como a fase anterior, a Lua Crescente é um período bom para mudanças, porém mesmo que seja favorável ao início de novos trabalhos, sua energia está mais intimamente relacionada ao desenvolvimento de ideias e a concentração de esforços em seu crescimento. É um bom período para se executar planos e testar sua funcionalidade.
A Lua Crescente e a SaúdeAqueles que aguardaram a passagem da Lua Nova agora podem se sentir mais confortáveis na realização de cirurgias, já que o momento lunar é mais energético no sentido de crescimento, sendo favorável a processos de cicatrização. Quem deseja seguir uma dieta para ganho de peso deve aproveitar a situação e investir em planos para esse segmento.
A Lua Crescente e os RelacionamentosA Lua agora irá ser mais amigável com quem precise reunir um grande número de pessoas em atividades como palestras e ensaios. Aqueles relacionamentos que tenham início nesse período devem ter boas chances de progredir e serem duradouros.
Influências e curiosidadesA Lua Crescente é a segunda etapa de um ciclo lunar dividido em quatro fases, ocorrendo durante cerca de sete dias e meio a pós a Lua Nova, marcando a entrada de uma quadratura. O que se chama de quadratura é o momento em que a Lua se desloca em 90º em relação ao Sol, com vórtice em relação à Terra. Esse é o primeiro quarto ou quarto-crescente onde a Lua é banhada a cada dia mais pelos raios solares e torna-se gradativamente mais visível e brilhante. Essa fase deve ter especial atenção à realização de rituais de continuidade, pois o padrão que for predominante durante a Lua Crescente deve perdurar e progredir durante o restante do ciclo até que se complete. Aqueles que iniciaram algum projeto em tempos de Lua Nova devem estar preparados para lidar com obstáculos e imprevistos, já que as energias presentes durante essa fase lunar podem representar uma desarmonia entre qualidades. Apesar de exigir mais garra e esforços para que os novos projetos vinguem, esse período costuma ser de muito movimento e agitação justamente para que estes projetos acelerem e cresçam. O momento deve ser aproveitado para aparar algumas arestas, corrigir erros ou realizar mudanças que sejam necessárias enquanto a investida ainda não tomou uma forma concreta. Saiba mais:
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